台電：已完成核電廠現況評估 經濟部正審理報告

美國大力發展ＡＩ，科技大廠展開搶電大戰，其中重啟核電廠也成選項之一。外界關切國內核電再運轉計畫，台電公司副總經理許永輝昨說，台電已完成各核電廠現況評估報告，完成必要程序後將評估再運轉可行性。中經院綠色經研中心副研究員陳中舜表示，若重啟核二、核三機組，一年可為台電省下一三五二億元，只要兩年即可抵銷台電虧損，顯示核能在能源結構中仍具經濟效益。

針對外界關切台灣是否有足夠電力供應ＡＩ發展，經濟部長龔明鑫昨赴立法院經委會時受訪表示，經濟部已將二○三二年以前公部門及私部門發展ＡＩ算力所需電力估算出來，「希望所有電廠，尤其是天然氣發電廠，可以如期如質上線的話」，供電大概就沒問題。他也說，二○三二年後的電力供需，也會持續做更長遠布局。

立委謝衣鳯指出，政府投入三一一億元推動ＡＩ新十大建設，經濟部是否重新評估未來總電力需求，以及電網設備能否負荷？龔明鑫表示，每年都會滾動檢討電力需求與供應，並發布電力供需報告，比較大型的業者如果要設立資料中心或其他設施，會先跟台電公司溝通電力需求，讓台電預做準備。他解釋，大廠建廠時間需要二到三年，建廠前會提出計畫，經濟部掌握建廠計後，就會把未來可能新增的用電需求算入。

而針對核電重啟議題，許永輝昨在立法院教育及文化委員會舉行的公聽會表示，台電已完成核一、核二、核三等核能電廠的「現況評估報告」，內容涵蓋設施設備狀態、運轉環境、老化情形與人力配置，報告現正由經濟部審理中。後續若獲核准，台電將依規定正式編撰「再運轉計畫」並啟動自主安全檢查。

許永輝說，台電完成自主檢查報告後，將委請國外獨立機構同儕技術審查，評估再運轉的可行性與安全性。

學者：核能政策須與時俱進

出席同一場公聽會的陳中舜指出，近年國內產業頻頻出現供電吃緊現象，國內最大半導體廠，四年內支援台電降載廿七次，動用發電機超過六千次，最大鋼鐵公司今年也配合降載廿八次，顯示電力供應並非毫無壓力。

陳中舜說，全球能源發展趨勢正從再生能源（RE100）轉向全時低碳電力（24/7 CFE）思維，聯合國及多國已將核能列為必要選項之一，台灣核能政策必須與時俱進。他也提醒，法規仍是最大風險，除現行審核辦法已邁出進步一步外，仍應比照國外核安機構模式，主動發布進度與說明，強化社會溝通與公信力，讓核安會「被看見」，而非僅在事後說明。