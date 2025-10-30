聽新聞
大財經／全球搶AI人才 台灣攬才不宜偏廢

聯合報／ 記者馬瑞璿／專題報導
企業對AI人才的需求是否有全新思維邏輯，攸關台灣競爭力。記者曾學仁／攝影
美國總統川普祭出對等關稅計畫，引發全球貿易戰的同時，也讓不少ＡＩ人才從美國出走，重新流向各國。值此ＡＩ時代，台灣爭奪相關人才是否有一套大策略，企業對ＡＩ人才需求又是否有全新思維邏輯？攸關台灣未來的競爭力。

國發會喊出的ＡＩ十大建設計畫中，人才培育原本訂出二○四○年要達五十萬名ＡＩ人才，後來進而加碼至一百萬名，在顧問會議建議下，將「百萬名」又上修為「千萬名」ＡＩ人才，並擴大範圍至「會使用ＡＩ工具的人才」。官方數字愈喊愈多，這些真是台灣所需，又真能培養出這麼多人才嗎？

ＡＩ人才  亞太短缺最嚴重

世界經濟論壇在今年出具的「未來就業報告」中指出，大數據、人工智慧是未來成長最為快速的職缺，其中，「大數據專家」需求量最大，這意味著，能夠建構、管理ＡＩ系統並從海量資料中萃取洞察見解的專業人員職缺，需求迫切。

亞洲科技人才管理公司Second Talent今年九月的最新研究數據顯示，全球ＡＩ人才嚴重短缺，ＡＩ職缺超過一百六十萬個，但符合需求的人才僅有五十一點八萬人。現階段中，以北美開出的平均薪資最高，年薪約為廿八點五萬美元。

美國印度 相關技能最普及

英國科技數據研究機構Zeki Data今年九月公布的報告點明，長期以來，各國政府都希望可留下本國培養的頂尖ＡＩ人才，無奈最後總是被美國高薪挖走，但隨著關稅戰重塑供應鏈，這也讓各國政府加倍端出新政策留才。

Zeki Data統計二○一九至二○二四年移居美國的頂尖ＡＩ人才來源國，發現印度工程師人數最多、突破萬人，人數遙遙領先其他國家；但過去兩年來，包含加拿大、英國、印度都端出ＡＩ攬才政策，英國政府更在政府內部組建獵才團隊，招募頂尖ＡＩ科學家、工程師。

台灣人力資本執行長晉麗明。本報資料照片
全球ＡＩ搶奪戰已然開打，回頭來看台灣目前招募的ＡＩ人才類型，台灣人力資本執行長晉麗明給出答案，「台灣本身招募的都還是ＡＩ應用工程師」。

台灣徵才 目前以應用為主

他指出，台灣以代工生產製造為主，「對台灣企業主來說，主要希望用ＡＩ改進商業模式，大部分公司把ＡＩ放在應用面，用來改善工作效率、庫存管理、提升良率」。

只是，ＡＩ、軟體工程師遠遠不夠。國際人才服務及延攬中心（Talent Taiwan）執行長廖炳坤指出，「ＡＩ與半導體動輒幾千人的人才需求規模，台灣僅靠本土培養根本不足，需要引進國際人才」。

Talent Taiwan執行長廖炳坤。記者／葉信菉攝影
廖炳坤說，「不少印度學生會來台就讀碩博士，畢業後，他們會直接進入台灣的國際企業工作」。不過，ＡＩ人才需求大增，台灣不少企業主也從國外召募矽光子、量子科技研究人才。

但ＡＩ時代，台灣不能因應新時代找出全新機會嗎？Google前台灣董事總經理、中華電信董事簡立峰給出不一樣的答案。

Google前台灣董事總經理簡立峰。本報資料照片
簡立峰指出，ＡＩ時代人才是分流的，美國人才做基礎模型，台灣人才則是以應用為導向。但他認為，「台灣應該要把這兩個加起來試試看」，「台積電現在都已往外走了，所謂的台灣概念應該要擴大，台灣的國家實力已不只是在島上了」。台灣應用全球營運概念來做思考，「現在台灣企業在美國海外的生產製造基地也建構起來，又是硬體領先企業，資源也豐富，可在那邊擴展更多美國半導體人才」。與此同時，台灣企業延攬人才時，也該思考如何吸納軟體研發、ＡＩ研究型人才，才能在全新賽道找出新獲利方程式。

