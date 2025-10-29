各國好奇台灣技術？吳政忠喊「供應鏈很強」 看好台韓未來AI合作

2025年亞太經濟合作會議（APEC）聚焦人工智慧（AI）等議題，工研院董事長吳政忠表示，台灣與韓國是「既合作又競爭」的關係，但未來AI不是關在國家內發展，而是要與理念相同的國家合作，台韓未來合作機會蠻大。

吳政忠以企業領袖的身分，今天參與APEC企業領袖高峰會（CEO Summit）。他會後受訪表示，今天有與日本、韓國人士接觸，日方提到台灣在晶片製造、資通訊製造蠻強的；韓國1名教授說，未來生成式AI應用應與台灣協作。

吳政忠認為，主權AI是熱門發展趨勢，這不是單一國家自己埋頭推進，而是要想辦法與理念相同的國家合作，「韓國跟台灣既合作又競爭，未來在AI這波，合作機會蠻大」。

媒體詢問，美國總統川普力促晶片回流美國，是否對台灣有影響。吳政忠表示，台灣晶片在全世界製造很強，但未來晶片需求呈現指數成長，不可能所有晶片都由台灣製造，台積電及其供應廠商可以走到海外，分散製造，其實是好事。

吳政忠說，台灣製造獨步全球，不然川普不會一直提到台積電；川普今天中午發表演說，也提到台積電在美投資，並稱讚台灣晶片製造實力。

吳政忠說，人工智慧、尤其ChatGPT帶起的熱潮才剛開始，「如果100里，現在剛走在5里的路徑」，大家要合作、而不只是關在自己國家，輝達執行長黃仁勳深知合作重要性，雖在台灣設研發總部，但也知道韓國有其強項。

吳政忠提醒，韓國在人工智慧企圖心很強，希望成為亞洲人工智慧創意中心，這點台灣可以繼續強化，尤其總統賴清德推動5大信賴產業，且希望AI在百工百業廣泛應用，這點非常重要。

媒體詢問，APEC會議期間，各國對台灣技術有無表達好奇，吳政忠說「當然是我們半導體整個供應鏈」。他表示，台灣供應鏈很強，不是只有台積電1家公司，而是有1000、2000家供應鏈廠商組成，還包含半導體製造Know-How，其實是個文化，這些非常寶貴，必須繼續保持活力。

吳政忠表示，台灣在AI有硬體製造的優勢，軟體包含創新應用是政府一直努力的方向，希望介接國際、尤其是美國矽谷，工研院也全力協助政策規劃，台灣目前站在很好的位置上，但要繼續努力。