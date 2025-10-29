聽新聞
大陸特定熱軋扁軋鋼品及啤酒 經濟部認定對國內產業造成實質損害
經濟部今（29）日召開貿易救濟審議會，會中就我國對中國大陸特定熱軋扁軋鋼品及啤酒2件反傾銷案的產業損害最後調查結果進行審議，均認定國內產業遭受實質損害，最後認定結果將送交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。
經濟部表示，特定熱軋扁軋鋼品案調查資料涵蓋期間（110年至114年6月），中國大陸熱軋扁軋鋼品進口量逐年大幅增加且持續降價，國產品不得不跟進減價，甚至低於成本銷售，但客戶仍然流失，導致內銷量及市場占有率持續下降，我國產業生產、獲利以及僱用員工數等重要經濟指標均呈現下降趨勢，顯示中國大陸熱軋扁軋鋼品傾銷進口已對國內產業造成顯著不利影響。
啤酒案調查資料涵蓋期間（110年至114年6月），中國大陸啤酒進口量持續增加，且進口價格均低於國產品內銷價格，導致國產品內銷量、市場占有率降低，國內產業獲利持續惡化，僱用員工人數減少、工資下降，顯示中國大陸啤酒傾銷進口已對國內產業造成不利影響。
財政部針對啤酒案回溯課徵反傾銷稅部分，已認定有短期間內大量進口的進口商，經濟部表示，審議會議也認定其有大量進口、增加存貨情形，且進口價格甚至較展開調查前還低，對國內產業持續造成損害，經濟部強調，進口商搶先進口中國酒，累積大量存貨待售，規避臨時反傾銷稅，可能破壞反傾銷稅的救濟效果。
經濟部表示，特定鋼品及啤酒兩案產業損害最後認定結果將通知財政部，交由關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。
