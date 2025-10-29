快訊

造價推升房市故事結束！年增率寫9年新低 惟建商仍面臨僵局

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

據統計，營造工程物價指數今年前三季平均年增率剩下0.8%，對比2017年以來工程物價指數都在1.42%~10.94%，今年年增率預估寫下9年來新低，反映過去推升房價的造價上揚因素已經消失。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，疫情後因為原物料上揚與工資上漲，帶動一波營建業的造價大幅上漲，成本的增加也十足反映在房價之上，到現在造價還是維持相對高檔，不過整體外在通膨等情勢都已經降溫，再加上央行對於房貸政策緊縮管制，過去推升房市的重要因子包括通膨、資金等，現在對房市已經沒有推升力道。

主計總處公布的營造工程物價指數，疫情後2021年平均年增率高達10.94%，2022年仍延續上漲，年增率達7.36%，隨急漲期過後，2023年營造工程物價指數平均年增率達1.74%，2024年則為1.99%，今年前三季平均年增率僅剩下0.8%，整體營造工程指數恢復穩定。

觀察細項統計，營造工程的材料類年增率連五個月呈現微幅下滑，不過營造工程的勞務類工資部分，年增率9月仍有1.74%，機具設備租金類的年增率今年仍超過2%，但已經趨緩現象。

曾敬德表示，造價上漲再推升房市的故事應該已經結束，但短期內可能成本也難以下降，面對現在的僵局，開發商還是會想辦法突破僵局，或者延後推案看看外在環境有沒有變化，政策上有沒有鬆綁的可能。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

