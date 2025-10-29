快訊

非洲豬瘟讓餐飲業放無薪假？ 勞長洪申翰：沒收到相關通報

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
餐飲業示意圖。聯合報系資料照
台中近日爆發非洲豬瘟，民眾擔憂恐影響部分小吃業停業、員工被迫減班休息（放無薪假）。對此，勞動部洪申翰表示，目前沒有收到相關通報。勞動部已請彰化縣勞工處主動跟相關店家了解情況，並提供協助。

洪申翰29日赴立法院衛環委員會出席職安法修法條文審查，會前接受媒體聯訪。

洪申翰說明，這一波非洲豬瘟爆發的當下，大約10月23日，勞動部已經請彰化縣勞工處主動跟相關店家了解情況，並提供協助。農業部已經啟動緊急調度，相關部會正在研議一些配套。

洪申翰強調，僱主必須依照契約來給付工資。如果有相關的勞工權益問題，都可以跟地方政府或勞動部來做申訴。至於是否收到業者因非洲豬瘟通報減班休息，他表示，目前沒有收到相關通報。

另有關勞工請假權，洪申翰表示，勞動部對於勞工的健康權一直非常關注，不希望僱主透過管理制度，逼勞工恐懼請病假，甚至必須要報病來上班，所以大概在兩周前，就已經開始展開法制化的研議。幾個修法或法規修訂的路徑，也都在研商優缺點，其中包括勞工請假規則的部分，及相關配套。

勞動部長洪申接受媒體聯訪。記者歐芯萌／攝影
