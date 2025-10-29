本勞有望加薪2000元！ 勞長洪申翰：引進外籍中階技術人員新制明揭曉

行政院會30日預計拍板跨國勞動力精進方案，明年開放旅宿業、港口碼頭裝卸引進移工。勞動部長洪申翰29日受訪時說明，將以中階技術人力身份引進，並以「幫本勞加薪」，做為可增加外國技術人力的條件；據了解，新聘一名外籍移工，將依比例為最低薪資的本勞每月加薪2,000元。

洪申翰今下午前往立法院衛環委員會出席職安法修法條文審查，會前接受媒體聯訪。

洪申翰表示，勞動部研商整體跨國勞動力政策的檢討跟調整，確實以「幫本勞加薪」，做為可增加移工、外國技術人力的條件，盼借此提高我國勞工薪資，讓企業有更多的勞動力可以來運用或留用。的確也針對外國技術人力，有更進一步讓企業可以擴大留用的相關計劃。

對於民眾擔心擴大開放移工，將衝擊本勞就業，洪申翰說明，就是因為非常關注本勞的就業，跟勞動條件、權利，所以才會要求必須要對本勞加薪。整體的評估而言，沒有取代就業的疑慮，幾個行業目前在思考的，都是要先強化本勞的勞動條件為前提，來做相關政策的調整。

有關新聘一名外籍移工，將依比例為最低薪資的本勞每月加薪，金額是否確定為2,000元，洪申翰笑而不答，僅稱明天就會說明跨國勞動力相對完整的新作法。

他提到，不只大家現在了解的部分，核心是希望擴大中階留用，現在很多企業越來越重視勞動力技能、留用議題等，勞動部朝這個方向做相關規劃，也會有很多相關配套。現在已經開放的中階移工薪資，也會隨著最低工資的調整一併檢討。

至於引進外籍移工的身分是中階技術人員或藍領移工，洪申翰指出，明天會在行政院做詳細說明，基本上不是藍領移工，而是中階技術人員。

另有報導稱「家庭幫傭」不在明天公布的方案之中，洪申翰說，外籍幫傭的部分其實一直在考量，包括本國就業權利、希望減輕家庭負擔，以及考慮相關照顧品質的原則之下。