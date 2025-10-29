巨大：願與CBP協作 成為提升勞動人權治理正向案例

快訊

中央社／ 台北29日電

針對美國祭出暫扣令，限制產品輸美，自行車廠巨大集團今天表示，代表團已於10月下旬在華盛頓特區與美國海關暨邊境保護局（CBP）正式會面，會議氣氛正面且具建設性。CBP強調，暫扣令並非為了懲處巨大，而是希望透過與企業協作，推動企業在勞動與人權治理上的提升。

美國海關暨邊境保護局於9月針對巨大台灣製造據點發布暫扣令，暫停輸美自行車、自行車零件及配件。

根據美國海關暨邊境保護局網站，在針對巨大的調查中，CBP依據國際勞工組織的框架，確認5項強迫勞動指標，包括濫用弱勢處境、苛刻的工作與生活條件、債務束縛、扣留工資、超時工作。

巨大今天指出，代表團首先感謝CBP迅速的回應，讓巨大得以當面澄清相關事實，並說明持續進行中的提升與改善。CBP肯定巨大集團在暫扣令（WRO）發布後積極應對的態度與作為，並且於第一時間與CBP展開建設性溝通與會議。

CBP肯定巨大將勞動人權納入企業永續治理的目標，並且積極實踐。CBP在會中強調，此案並非為了懲處（not penalizing）巨大，而是希望透過與企業協作（Collaboration），推動企業在勞動與人權治理上的提升。

巨大也明確表示願與CBP積極協作，成為勞動與人權治理提升上的正向案例。

同時，巨大集團已委請國際第3方評核機構展開查核作業，範圍涵蓋員工訪談、文件檢視、工廠與宿舍的實地評核，內容包括工作環境與生活設施的整體檢視。美國CBP表示，第3方評核報告為CBP相關作業程序中的重要一環。

巨大集團強調，將持續依國際標準作為內部管理與改善的依據，落實公平、安全與尊重的職場環境，並持續對外更新進展，確保資訊透明與社會信任。

