延役核電拚效益 台電一年可省1,352億元

立法院教育及文化委員會針對核能安全與發展議題舉辦公聽會，中經院綠色經研中心副研究員陳中舜表示，若重啟核二、核三機組，一年可為台電省下1,352億元，只要兩年即可抵銷台電虧損，顯示核能在能源結構中仍具經濟效益。

陳中舜指出，近年國內產業頻頻出現供電吃緊的現象，國內最大半導體廠，四年內支援台電降載27次，動用發電機超過6,000次，最大鋼鐵公司也在今年配合降載28次，顯示電力供應並非毫無壓力。

陳中舜說，全球能源發展趨勢正從再生能源（RE100）轉向全時低碳電力（24/7 CFE）思維，聯合國及多國已將核能列為必要選項之一，台灣核能政策必須與時俱進。

然他也提醒，法規仍是最大風險，除現行審核辦法已邁出進步一步外，仍應比照國外核安機構模式，主動發布進度與說明，強化社會溝通與公信力，讓核安會「被看見」，而非僅在事後說明。

針對SMR（小型模組化反應爐）的發展，陳中舜認為，SMR也許可以是中長期選項，但無法解決核能安全的問題，也無法解決能源困境，短期內還是把延役工作做好，是最務實的辦法。

陳中舜指出，無論台灣未來是否延續核電，高階核廢料的處置都是必須面臨的問題，今年7月，民間版的高放條例（高放射性廢棄物選址暨處置條例）已出爐，政府也應加速推動相關立法。