延役核電拚效益 台電一年可省1,352億元

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

立法院教育及文化委員會針對核能安全與發展議題舉辦公聽會，中經院綠色經研中心副研究員陳中舜表示，若重啟核二、核三機組，一年可為台電省下1,352億元，只要兩年即可抵銷台電虧損，顯示核能在能源結構中仍具經濟效益。

陳中舜指出，近年國內產業頻頻出現供電吃緊的現象，國內最大半導體廠，四年內支援台電降載27次，動用發電機超過6,000次，最大鋼鐵公司也在今年配合降載28次，顯示電力供應並非毫無壓力。

陳中舜說，全球能源發展趨勢正從再生能源（RE100）轉向全時低碳電力（24/7 CFE）思維，聯合國及多國已將核能列為必要選項之一，台灣核能政策必須與時俱進。

然他也提醒，法規仍是最大風險，除現行審核辦法已邁出進步一步外，仍應比照國外核安機構模式，主動發布進度與說明，強化社會溝通與公信力，讓核安會「被看見」，而非僅在事後說明。

針對SMR（小型模組化反應爐）的發展，陳中舜認為，SMR也許可以是中長期選項，但無法解決核能安全的問題，也無法解決能源困境，短期內還是把延役工作做好，是最務實的辦法。

陳中舜指出，無論台灣未來是否延續核電，高階核廢料的處置都是必須面臨的問題，今年7月，民間版的高放條例（高放射性廢棄物選址暨處置條例）已出爐，政府也應加速推動相關立法。

核能 台電 廢棄物

相關新聞

AI用電需求大幅成長 工研院今號召跨域產業探討電力韌性發展與商機

AI（人工智慧）用電量大，電網韌性、產業用電需求都成為了各國政府目前最重視的問題。工研院今（29）日攜手台灣電力與能源工...

AI需求熱潮大搶電 台灣夠電？龔明鑫說滿足一條件就夠

美國AI科技大廠展開搶電大戰，同樣致力發展AI產業的台灣，電力是否足夠？經濟部長龔明鑫表示，台電評估電力需求已把2032...

台灣代表團有望在APEC場邊會晤川普官員？成員：持續爭取

APEC領袖會議的台灣代表林信義28日抵達南韓慶州，行政院政務委員兼經貿辦總談判代表楊珍妮也現身，準備參加明起兩天的部長...

川普重塑能源版圖 美國電池缺口擴大 台廠迎結構性轉單契機

美國總統川普重返白宮後，能源政策明顯轉向傳統化石燃料，對再生能源的補貼預期縮減，使太陽能市場前景短線趨緊。不過，這場政策...

林信義有望與川普、高市會談？ 總統府：不排除任何可能

APEC經濟領袖會議將於10月31日至11月1日在南韓慶州召開，各界關注，台灣領袖代表林信義是否有機會跟美國總統川普、日...

