HPE 為美國能源部 建造超級電腦「Discovery」、AI 叢集「Lux」系統

慧與科技（HPE）宣布獲選為美國能源部（DOE）的橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory, ORNL）建造兩套超級運算系統，旨在推進美國於AI與超級運算領域的領導地位，並支援科學、能源和國家安全發展。

此兩套系統包括次世代的百萬兆級（Exascale）超級電腦「Discovery」，其將接替該實驗室的Frontier（由HPE建造並突破百萬兆級運算門檻的超級電腦）；以及一個新的AI叢集「Lux」系統，該叢集將透過多租戶（multi-tenant）雲端化平台，協助美國能源部推進AI與機器學習的計畫。

Discovery將採用全新的HPE Cray Supercomputing GX5000，此為HPE針對領導級系統推出的次世代超級運算平台，利用統一的AI與高效能運算（HPC）架構簡化全站點和分散式叢集的運作。其將搭載內嵌分散式非同步物件儲存（Distributed Asynchronous Object Storage, DAOS）的全新HPE Cray Supercomputing Storage Systems K3000（作為HPE Cray Supercomputing GX5000 的選配儲存系統）進行增強。Discovery將為AI、高效能運算與量子運算提供全新功能，預計可將特定應用程式的生產力提高十倍1，協助科學家加速在精準醫療、癌症研究、核能和航太等領域取得突破。

「當我們為橡樹嶺國家實驗室建造Frontier並開啟百萬兆級運算的時代，我們即達成了超級運算歷史上的巔峰，也是美國的一大勝利，」HPE總裁暨執行長Antonio Neri 表示。「我們很榮幸能憑藉此一領導創新技術，持續與美國能源部、橡樹嶺國家實驗室和AMD建立強大的公私夥伴關係，透過打造Discovery和Lux系統，加速推動科學探索和AI創新的下一個時代。」

Lux是一套專用的 AI 系統，採用直接液冷式（direct liquid-cooled）的HPE ProLiant Compute XD685，並搭載AMD Instinct MI355X GPU、AMD EPYC CPU與AMD Pensando™ 網路。Lux旨在增強對AI資源的存取，為全美研究人員提供雲端般的存取權限，能連接至專為訓練與推論配備資源的主權AI工廠（sovereign AI factory）。

Discovery則進一步提升HPE Frontier超級電腦的百萬兆級運算能力。其將協助該實驗室在各個科學領域開創新視野，同時推動創新與安全使命。

「過去十多年，AMD與HPE持續攜手突破高效能運算的極限，提供能探索並改變世界的解決方案，」AMD董事長暨執行長蘇姿丰表示。「我們與橡樹嶺國家實驗室攜手合作，透過Discovery和Lux推進次世代AI系統的發展，賦能研究人員加速創新，並鞏固美國在科學與技術領域的領導地位。」