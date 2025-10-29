快訊

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

超級電腦製造在美國本土化的新里程碑 緯創「用 AI 打造 AI」

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

緯創於2025年陸續通過投資7.61億美元在美國德州興建AI超級運算中心，預計將於2026年上半年啟用。隨著緯創持續強化AI相關產品設計製造能力並推動策略藍圖，在美國建立製造營運據點是滿足客戶需求與實現全球布局的重要一步。

緯創運用NVIDIA的技術，在美國建立智慧工廠，主要於德州生產AI超級電腦。該策略的核心是「物理AI」(Physical AI)，主要透過數位孿生 (Digital twin) 技術來提升效率、設計與營運管理。憑藉NVIDIA的AI基礎架構，緯創的「物理AI」應用將著重於打造高度最佳化、能源效率高且能快速部署的製造設施。

首先是運用NVIDIA Omniverse 函式庫，建立高擬真、具有物理等級精確度的數位孿生（虛擬複本），包括位於德州的新AI超級電腦組裝與測試工廠。這些數位孿生將用於工廠規劃與營運，使工程師能在實際施工前，模擬與優化工廠布局、測試設備配置並改善工作流程，進而縮短產品導入時程並避免昂貴的修改成本。 對於新的NVIDIA超級電腦測試室，數位孿生也將有助於優化設施規劃與遠端協作。

建立好模擬環境後，緯創進一步採用NVIDIA PhysicsNeMo 等框架，建立物理資訊AI模型 (Physical-Informed AI models)，以加速複雜模擬運算，例如對於熱動態管理至關重要的流體力學分析（CFD），而將這些模型整合入數位孿生後，緯創可精確且快速地預測AI超級電腦測試室的氣流與溫度分布，顯著縮短模擬時間，並實現近乎即時的溫度控制，以防止設備過熱，這將有助於顯著提升能源效率。

除了事前模擬外，數位孿生還能做到即時運營管理，將其與設施中的數千個物理感測器（IoT資料）連結，形成即時的數位儀表板，呈現生產製造狀況與指標，管理者便能即時監控效能、辨識瓶頸並快速配置資源。此外，緯創也將導入AI推薦系統，以找出自動倉儲系統（ASRS）中待測裝置（DUT）的最佳測試位置。

透過與NVIDIA的合作，這座位於德州的製造廠將成為美國首批能在地生產AI超級電腦的製造基地之一。對於蓬勃發展中的AI產業，將為供應鏈在地化發展樹立重要的里程碑。通過推動「物理AI」計畫與對美國的長期投資，緯創持續強化其在AI創新的領先地位，同時打造未來更智慧、更永續的高科技產品製造。

AI 緯創 NVIDIA

延伸閱讀

GTC 大會正式開幕 鴻海上演慶祝行情 股價創新高

5,000億美元訂單引爆AI行情…NVIDIA飆漲、00757跟漲！直雲喊：台股天下無敵

黃仁勳盛讚鴻海劉揚偉令人敬佩 攜手打造德州全自動化機器人工廠

輝達 GTC 大會！劉揚偉秀 GB300 並在德州、威州、加州持續擴產

相關新聞

AI需求熱潮大搶電 台灣夠電？龔明鑫說滿足一條件就夠

美國AI科技大廠展開搶電大戰，同樣致力發展AI產業的台灣，電力是否足夠？經濟部長龔明鑫表示，台電評估電力需求已把2032...

AI用電需求大幅成長 工研院今號召跨域產業探討電力韌性發展與商機

AI（人工智慧）用電量大，電網韌性、產業用電需求都成為了各國政府目前最重視的問題。工研院今（29）日攜手台灣電力與能源工...

林信義有望與川普、高市會談？ 總統府：不排除任何可能

APEC經濟領袖會議將於10月31日至11月1日在南韓慶州召開，各界關注，台灣領袖代表林信義是否有機會跟美國總統川普、日...

全台前三季房市交易量跌破20萬棟 年減28.1% 九年新低

根據內政部最新資料顯示，今年前三季全台建物買賣移轉棟數表現，全台交易量為194,976棟，是自2017年來最低交易紀錄，...

勞動部：減班休息薪資差額補貼 線上申請更快速

因應國際經貿情勢影響，勞動部推動「僱用安定措施」，九大行業減班休息勞工可申請薪資差額補貼，最高補助薪資差額70%。申請方...

關鍵時間點一刀切 7旬兄弟國保年金月領金額差10倍

王姓兄弟今年都年逾七旬，兄弟只差2歲，兩人過去都在同一間企業工作，相差一年左右先後退休，退休後都加入國民年金保險，期間也領了勞保老年給付，兄弟倆65歲開始領國保老年年金時，哥哥月領到近5000元，弟弟卻只領400多元。某天兄弟聊起此事，才發現兩人國保年資都不到5年，請領金額卻天差地差，究竟是怎麼回事？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。