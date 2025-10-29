超級電腦製造在美國本土化的新里程碑 緯創「用 AI 打造 AI」

緯創於2025年陸續通過投資7.61億美元在美國德州興建AI超級運算中心，預計將於2026年上半年啟用。隨著緯創持續強化AI相關產品設計製造能力並推動策略藍圖，在美國建立製造營運據點是滿足客戶需求與實現全球布局的重要一步。

緯創運用NVIDIA的技術，在美國建立智慧工廠，主要於德州生產AI超級電腦。該策略的核心是「物理AI」(Physical AI)，主要透過數位孿生 (Digital twin) 技術來提升效率、設計與營運管理。憑藉NVIDIA的AI基礎架構，緯創的「物理AI」應用將著重於打造高度最佳化、能源效率高且能快速部署的製造設施。

首先是運用NVIDIA Omniverse 函式庫，建立高擬真、具有物理等級精確度的數位孿生（虛擬複本），包括位於德州的新AI超級電腦組裝與測試工廠。這些數位孿生將用於工廠規劃與營運，使工程師能在實際施工前，模擬與優化工廠布局、測試設備配置並改善工作流程，進而縮短產品導入時程並避免昂貴的修改成本。 對於新的NVIDIA超級電腦測試室，數位孿生也將有助於優化設施規劃與遠端協作。

建立好模擬環境後，緯創進一步採用NVIDIA PhysicsNeMo 等框架，建立物理資訊AI模型 (Physical-Informed AI models)，以加速複雜模擬運算，例如對於熱動態管理至關重要的流體力學分析（CFD），而將這些模型整合入數位孿生後，緯創可精確且快速地預測AI超級電腦測試室的氣流與溫度分布，顯著縮短模擬時間，並實現近乎即時的溫度控制，以防止設備過熱，這將有助於顯著提升能源效率。

除了事前模擬外，數位孿生還能做到即時運營管理，將其與設施中的數千個物理感測器（IoT資料）連結，形成即時的數位儀表板，呈現生產製造狀況與指標，管理者便能即時監控效能、辨識瓶頸並快速配置資源。此外，緯創也將導入AI推薦系統，以找出自動倉儲系統（ASRS）中待測裝置（DUT）的最佳測試位置。

透過與NVIDIA的合作，這座位於德州的製造廠將成為美國首批能在地生產AI超級電腦的製造基地之一。對於蓬勃發展中的AI產業，將為供應鏈在地化發展樹立重要的里程碑。通過推動「物理AI」計畫與對美國的長期投資，緯創持續強化其在AI創新的領先地位，同時打造未來更智慧、更永續的高科技產品製造。