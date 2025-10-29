林信義有望與川普、高市會談？ 總統府：不排除任何可能

APEC經濟領袖會議將於10月31日至11月1日在南韓慶州召開，各界關注，台灣領袖代表林信義是否有機會跟美國總統川普、日本首相高市早苗會晤。總統府發言人郭雅慧29日受訪表示，任何的可能性都不排除，跟各國領袖、領袖代表的見面都是自然發生。

郭雅慧說明，林信義28日已經啟程前往慶州，主要也是因為，已規劃29日晚間有一場跟來自產業界的企業領袖晚宴，希望能有多一些交流的時間。

郭雅慧轉述，林信義特別強調，希望能夠有交流時間，傳遞賴總統所賦予的任務，也希望有更多時間可以行銷台灣，在AI、半導體還有智慧醫療各個領域的優勢。他將爭取更多的交流機會，讓台灣在APEC的國際舞台上有更被看見、更受矚目、更有能見度。

有關林信義是否有機會跟川普、高市會晤，郭雅慧表示，無論是任何的可能性，都不排除。無論是跟各國的領袖，或者是跟領袖代表的見面，都會是自然而然發生。

郭雅慧提到，除此之外，還包括跟會員國之間雙邊會議，還有一些非正式的會談，代表團目前也都積極規劃當中。後續如果有比較明確的規劃，將由代表團正式跟國人做報告。