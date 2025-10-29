快訊

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

林信義有望與川普、高市會談？ 總統府：不排除任何可能

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
川高會已於28日舉行。(美聯社)
川高會已於28日舉行。(美聯社)

APEC經濟領袖會議將於10月31日至11月1日在南韓慶州召開，各界關注，台灣領袖代表林信義是否有機會跟美國總統川普、日本首相高市早苗會晤。總統府發言人郭雅慧29日受訪表示，任何的可能性都不排除，跟各國領袖、領袖代表的見面都是自然發生。

郭雅慧說明，林信義28日已經啟程前往慶州，主要也是因為，已規劃29日晚間有一場跟來自產業界的企業領袖晚宴，希望能有多一些交流的時間。

郭雅慧轉述，林信義特別強調，希望能夠有交流時間，傳遞賴總統所賦予的任務，也希望有更多時間可以行銷台灣，在AI、半導體還有智慧醫療各個領域的優勢。他將爭取更多的交流機會，讓台灣在APEC的國際舞台上有更被看見、更受矚目、更有能見度。

有關林信義是否有機會跟川普、高市會晤，郭雅慧表示，無論是任何的可能性，都不排除。無論是跟各國的領袖，或者是跟領袖代表的見面，都會是自然而然發生。

郭雅慧提到，除此之外，還包括跟會員國之間雙邊會議，還有一些非正式的會談，代表團目前也都積極規劃當中。後續如果有比較明確的規劃，將由代表團正式跟國人做報告。

川普 總統府發言人 APEC

延伸閱讀

展開2日訪韓行 川普稱聚焦川習會、不忘提金正恩並酸加拿大

川習會將登場 總統府：正面看待、持續與美保持密切聯繫

關注川習會 總統府：川高會已重申台海和平穩定重要性

川習會前 川普：台灣就是台灣 最棒的事我們正把眾多晶片商帶進美國

相關新聞

AI需求熱潮大搶電 台灣夠電？龔明鑫說滿足一條件就夠

美國AI科技大廠展開搶電大戰，同樣致力發展AI產業的台灣，電力是否足夠？經濟部長龔明鑫表示，台電評估電力需求已把2032...

AI用電需求大幅成長 工研院今號召跨域產業探討電力韌性發展與商機

AI（人工智慧）用電量大，電網韌性、產業用電需求都成為了各國政府目前最重視的問題。工研院今（29）日攜手台灣電力與能源工...

林信義有望與川普、高市會談？ 總統府：不排除任何可能

APEC經濟領袖會議將於10月31日至11月1日在南韓慶州召開，各界關注，台灣領袖代表林信義是否有機會跟美國總統川普、日...

全台前三季房市交易量跌破20萬棟 年減28.1% 九年新低

根據內政部最新資料顯示，今年前三季全台建物買賣移轉棟數表現，全台交易量為194,976棟，是自2017年來最低交易紀錄，...

勞動部：減班休息薪資差額補貼 線上申請更快速

因應國際經貿情勢影響，勞動部推動「僱用安定措施」，九大行業減班休息勞工可申請薪資差額補貼，最高補助薪資差額70%。申請方...

關鍵時間點一刀切 7旬兄弟國保年金月領金額差10倍

王姓兄弟今年都年逾七旬，兄弟只差2歲，兩人過去都在同一間企業工作，相差一年左右先後退休，退休後都加入國民年金保險，期間也領了勞保老年給付，兄弟倆65歲開始領國保老年年金時，哥哥月領到近5000元，弟弟卻只領400多元。某天兄弟聊起此事，才發現兩人國保年資都不到5年，請領金額卻天差地差，究竟是怎麼回事？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。