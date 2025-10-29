經濟部審查台電評估報告 檢視再運轉可行性

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

立法院教育及文化委員會29日舉行「如何在核能治理法制化與透明化機制下精進我國核能安全與發展」公聽會。經濟部、核安會均強調，會秉持賴清德總統的「兩個必須、三個原則」，審慎評估核電廠再運轉的可行性。

「兩個必須、三個原則」指的是必須依法訂定安全審查程序辦法、台電必須依辦法進行自主安全檢查，以及核安無虞、核廢有解、社會共識三個原則。

核安會指出，今年5月通過《核子反應器設施管制法》第六條修正案後，「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」也於10月8日施行，增列輻射安全與耐震評估等審查項目，要求換照送審文件要有再運轉計畫，強化安全審查。

經濟部表示，正審理台電提交的各核電廠現況評估報告，內容涵蓋設備維護、人力訓練、燃料與廢棄物管理、耐震條件及安全設計等面向，包含再運轉後，對供電穩定與減碳效益的貢獻進行分析等，會用嚴謹的程序檢視核電安全，鞏固公眾對核安的信心。

而目前核一、核二、核三廠均已停止運轉並進入除役。核安會表示，今年5月1日核發核一廠室外乾貯設施運轉執照後，台電已完成6組貯存護箱運貯作業，移出336束用過燃料至乾式貯存設施；核二廠室外乾貯設施也正興建中，9月5日也辦理了核三廠室內乾貯設施第一次公開招標作業。

核安會指出，台灣雖非國際原子能總署（IAEA）正式會員，但仍與美、日等核能先進國家維持定期技術交流，積極參與經濟合作暨發展組織核能署（OECD/NEA）等國際組織相關計畫與技術討論，以掌握最新核安技術發展。

核安會指出，會堅守賴總統的三大原則，落實資訊公開，強化公眾參與，促進國際交流，培育核能人才，提升我國核能安全管制能量。

