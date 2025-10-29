碳交所與林試所簽署合作備忘錄 台灣減碳邁向「自然解方」

臺灣碳權交易所29日與農業部林業試驗所簽署合作備忘錄，雙方將合作讓台灣淨零減碳邁向「自然解方（Nature-based Solutions, NbS）」，推動森林碳匯與林業類別減量方法與人才培育，並協助企業參與。

碳交所董事長林修銘表示， 在全球邁向淨零的浪潮中，自然碳匯被視為最具潛力、最具韌性的氣候解方。根據國際自然保護聯盟（IUCN）統計，自然解方可在2030 前貢獻全球超過三分之一的減排量， 並創造逾1,700億美元的生態效益。

國際企業早已搶先布局，包括微軟今年就簽署近千萬噸的自然碳匯協議；蘋果投資上億美元於中南美洲的碳匯專案；而 Google Meta 等企業所組成的共生聯盟（Symbiosis Coalition） 更承諾於2030年前取得2,000萬噸的移除類碳權。自然碳匯已成為全球企業競逐的新淨零戰略，而身處國際供應鏈的臺灣企業更應及早行動提前投入。

台灣在「2050淨零排放路徑」中，自然碳匯為關鍵戰略之一，農業部以森林、土壤與海洋三大碳匯潛力領域為主軸，推動科研發展與策略行動，並結合公私協力與誘因機制 發揮自然負碳力量；環境部則陸續發布森林、土壤、紅樹林及海草等方法學。

林修銘指出， 碳交所以「協助企業找到可行的淨零解方」為使命，除推動碳交易市場外，也引導市場參與TNFD（自然相關財務揭露）與NPI（淨正向成長）理念。

5月碳交所與證交所共同啟動「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」 整合跨部會與社會資源，打造示範案例鼓勵企業從減碳進一步邁向對自然的正向貢獻。

林業試驗所在森林經營碳管理與方法學研擬具有專業，長期深耕碳匯量化監測與查驗領域。雙方的合作正是將政策、專業與市場串聯起來的重要一步。透過此備忘錄，雙方將共同推動森林碳匯與林業類別減量方法，並於明年推出「森林碳匯專案實務課程」 培育更多本土碳匯人才， 協助企業掌握專案申請監測與碳權取得流程，引導企業將自然價值納入ESG 管理與永續揭露。