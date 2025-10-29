全台前三季房市交易量跌破20萬棟 年減28.1% 九年新低

根據內政部最新資料顯示，今年前三季全台建物買賣移轉棟數表現，全台交易量為194,976棟，是自2017年來最低交易紀錄，創九年新低，與去年同期相比，年減28.1%。

9月全台建物買賣移轉棟數為20,039棟，月減3.9%，另與2024年9月建物買賣移轉棟數29,520棟相比，全台建物買賣移轉棟數年減32.1%，永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，國內房市政策持續調控、銀行資金緊縮仍持續，美國川普的關稅政策雖正式落地，但仍有變數，市場觀望氛圍仍濃，讓今年9月的交易量與去年同期相比有逾三成的減幅。

陳金萍補充，進一步觀察歷年前三季房市交易量表現，今年前三季月交易量僅高於2016年175,787棟、2001年的193,238棟，換句話說，2025年前三季全台建物買賣移轉棟數創下統計以來第三低量。

陳金萍提醒，9月初行政院宣布將新青安貸款排除在「銀行法」第72條之2放款比率限制之外，使銀行得以釋放更多放款量能，對於適用新青安的族群或是首購族在貸款取得與排撥時間上得到緩解，觀望氣氛有稍微轉淡的跡象，而央行也針對換屋族群「先買後賣」的售舊屋期限延長至18個月，體現政府對於首購、換屋等自住族群的支持，房市政策面的鬆綁提供一定正向影響。不過，相關政策能否轉化為實際成交，仍需一段時間檢驗，有待第四季持續觀察。