全台前三季房市交易量跌破20萬棟 年減28.1% 九年新低

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
全台前三季房市交易量跌破20萬棟 ，年減28.1%，創九年新低。圖／永慶房屋提供
全台前三季房市交易量跌破20萬棟 ，年減28.1%，創九年新低。圖／永慶房屋提供

根據內政部最新資料顯示，今年前三季全台建物買賣移轉棟數表現，全台交易量為194,976棟，是自2017年來最低交易紀錄，創九年新低，與去年同期相比，年減28.1%。

9月全台建物買賣移轉棟數為20,039棟，月減3.9%，另與2024年9月建物買賣移轉棟數29,520棟相比，全台建物買賣移轉棟數年減32.1%，永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，國內房市政策持續調控、銀行資金緊縮仍持續，美國川普的關稅政策雖正式落地，但仍有變數，市場觀望氛圍仍濃，讓今年9月的交易量與去年同期相比有逾三成的減幅。

陳金萍補充，進一步觀察歷年前三季房市交易量表現，今年前三季月交易量僅高於2016年175,787棟、2001年的193,238棟，換句話說，2025年前三季全台建物買賣移轉棟數創下統計以來第三低量。

陳金萍提醒，9月初行政院宣布將新青安貸款排除在「銀行法」第72條之2放款比率限制之外，使銀行得以釋放更多放款量能，對於適用新青安的族群或是首購族在貸款取得與排撥時間上得到緩解，觀望氣氛有稍微轉淡的跡象，而央行也針對換屋族群「先買後賣」的售舊屋期限延長至18個月，體現政府對於首購、換屋等自住族群的支持，房市政策面的鬆綁提供一定正向影響。不過，相關政策能否轉化為實際成交，仍需一段時間檢驗，有待第四季持續觀察。

相關新聞

AI需求熱潮大搶電 台灣夠電？龔明鑫說滿足一條件就夠

美國AI科技大廠展開搶電大戰，同樣致力發展AI產業的台灣，電力是否足夠？經濟部長龔明鑫表示，台電評估電力需求已把2032...

AI用電需求大幅成長 工研院今號召跨域產業探討電力韌性發展與商機

AI（人工智慧）用電量大，電網韌性、產業用電需求都成為了各國政府目前最重視的問題。工研院今（29）日攜手台灣電力與能源工...

勞動部：減班休息薪資差額補貼 線上申請更快速

因應國際經貿情勢影響，勞動部推動「僱用安定措施」，九大行業減班休息勞工可申請薪資差額補貼，最高補助薪資差額70%。申請方...

關鍵時間點一刀切 7旬兄弟國保年金月領金額差10倍

王姓兄弟今年都年逾七旬，兄弟只差2歲，兩人過去都在同一間企業工作，相差一年左右先後退休，退休後都加入國民年金保險，期間也領了勞保老年給付，兄弟倆65歲開始領國保老年年金時，哥哥月領到近5000元，弟弟卻只領400多元。某天兄弟聊起此事，才發現兩人國保年資都不到5年，請領金額卻天差地差，究竟是怎麼回事？

丁學文專欄／AI狂潮的債務質變 融資結構將成未爆彈？

JP Morgan和三菱日聯金融集團等銀行團宣布聯手發行總額380億的美元債券，為和甲骨文（Oracle）相關的數據中心籌資，這是人工智慧（AI）基礎建設領域歷來最大發債規模。但10月14日，美國銀行（BofA）發布的10月全球基金經理人調查中，對人工智慧（AI）泡沫的擔憂首次成為投資人心中的首要關注，隨著近日華爾街對AI交易可能過熱的警告聲日益高漲，我們要如何解讀這種情形？

