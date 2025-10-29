國營事業 KPI 將新增職安、勞動及地方貢獻？經長：一個月內提報告

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

近來國營事業發生多起職災事件，立委要求經濟部修改《國營事業管理法》第13條，將國營事業第一線員工安全、勞動條件及對地方貢獻納入KPI，並強化職安通報及即時揭露。經濟部長龔明鑫回應，一個月內向經濟委員會提出報告。

立法院經濟委員29日審查《電業法第71條之1》等修正草案，龔明鑫出席備詢。

民進黨立委林岱樺質詢，國營事業人員晉用比照公務員限制，但績效考核則比照民間企業，加上外包人力過高，易導致技術斷層，因此外包期間異常事件發生次數增加，這正是人力短缺導致安全風險提高。她提到，國營事業勞工平均年齡46歲，中油是47.8歲，台電46.3歲，人力高齡化，外包比例過高。

林岱樺表示，經濟部應建立職災通報與追蹤系統，並即時揭露所有爆炸、洩露及追蹤。國營事業職工福利與公職人員薪酬條件脫鉤，並對職災意外險津貼提供補助。她提及，國營事業地方回饋也要納入公司ESG，國營事業要明列在地採購金額、地方稅收貢獻等。她要求修改《國營事業管理法》第13條，將國營事業第一線員工安全、勞動條件及對地方貢獻納入KPI，於一個月內提出報告。

龔明鑫回應，這與經濟部執行方向一致，近年國營事業很辛苦，所以公務人員調薪3%，國營事業員工調3.5%，新進人員調薪要有機制，希望慢慢來調整。經濟委員會主席陳亭妃也裁示，經濟部一個月內提出專案報告，到時來看看是否要修法。

