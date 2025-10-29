快訊

比智商更關鍵能力 把握黃金期培養孩子「腦內小管家」

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

丁學文專欄／AI狂潮的債務質變 融資結構將成未爆彈？

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部：減班休息薪資差額補貼 線上申請更快速

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

因應國際經貿情勢影響，勞動部推動「僱用安定措施」，九大行業減班休息勞工可申請薪資差額補貼，最高補助薪資差額70%。申請方式除了以紙本，向工作所在地的該署所屬分署提出外，也可以運用「台灣就業通」網站線上申辦功能提出申請。

勞動部勞動力發展署表示，屬受僱於九大行業的減班休息勞工，可以自行提出薪資差額補貼的申請，也可以由雇主代為申請。

九大行業包括：食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業。

勞發署說明，只要在「僱用安定措施」公告辦理期間（2025年8月1日至2026年1月31日）有與雇主協議實施減班休息達30日以上，經地方勞政機關列冊通報的勞工，就可以依規定申領薪資差額補貼，最高補助薪資差額70%。

勞發署表示，申請方式除了以紙本，向工作所在地的該署所屬分署提出外，也可以運用「台灣就業通」網站線上申辦功能提出申請，只要三步驟就可隨時輕鬆完成，全程申辦免臨櫃：

1.透過「台灣就業通」網站僱用安定措施專區註冊會員。

2.填寫薪資補貼申請書。

3.上傳身分證或居留證明、當期薪資證明、金融機構存摺影本。

勞發署提到，勞工如果想知道自己是不是「僱用安定措施」公告適用的九大行業，可向事業單位確認就業保險投保證號所登載的行業別，或透過經濟部產業發展署「工廠公示資料查詢系統」查詢工廠登記的行業別，或財政部「稅籍登記資料公示查詢」查詢稅籍登記的行業別。

另外，這次公告適用的九大行業，是以事業單位在公告生效日（2025年8月1日）時登載的行業別資料為準，如果是公告生效後才新設立的事業單位，則以該事業單位設立時的行業別資料為準。

製造業 薪資

延伸閱讀

行政治理／勞動部部長洪申翰 善於傾聽 溝通圓融

訴求制度改革！勞團衝總統府喊「勞工不敢請病假，健康台灣是幹話」

影／空服員離世掀討論...工會批「請假制度未改」闖馬拉松喊訴求 周四轉戰勞動部抗議

勞部調查：勞工規畫退休年齡均為61.2歲、44%靠勞保給付及勞退

相關新聞

AI需求熱潮大搶電 台灣夠電？龔明鑫說滿足一條件就夠

美國AI科技大廠展開搶電大戰，同樣致力發展AI產業的台灣，電力是否足夠？經濟部長龔明鑫表示，台電評估電力需求已把2032...

AI用電需求大幅成長 工研院今號召跨域產業探討電力韌性發展與商機

AI（人工智慧）用電量大，電網韌性、產業用電需求都成為了各國政府目前最重視的問題。工研院今（29）日攜手台灣電力與能源工...

全台前三季房市交易量跌破20萬棟 年減28.1% 九年新低

根據內政部最新資料顯示，今年前三季全台建物買賣移轉棟數表現，全台交易量為194,976棟，是自2017年來最低交易紀錄，...

勞動部：減班休息薪資差額補貼 線上申請更快速

因應國際經貿情勢影響，勞動部推動「僱用安定措施」，九大行業減班休息勞工可申請薪資差額補貼，最高補助薪資差額70%。申請方...

關鍵時間點一刀切 7旬兄弟國保年金月領金額差10倍

王姓兄弟今年都年逾七旬，兄弟只差2歲，兩人過去都在同一間企業工作，相差一年左右先後退休，退休後都加入國民年金保險，期間也領了勞保老年給付，兄弟倆65歲開始領國保老年年金時，哥哥月領到近5000元，弟弟卻只領400多元。某天兄弟聊起此事，才發現兩人國保年資都不到5年，請領金額卻天差地差，究竟是怎麼回事？

丁學文專欄／AI狂潮的債務質變 融資結構將成未爆彈？

JP Morgan和三菱日聯金融集團等銀行團宣布聯手發行總額380億的美元債券，為和甲骨文（Oracle）相關的數據中心籌資，這是人工智慧（AI）基礎建設領域歷來最大發債規模。但10月14日，美國銀行（BofA）發布的10月全球基金經理人調查中，對人工智慧（AI）泡沫的擔憂首次成為投資人心中的首要關注，隨著近日華爾街對AI交易可能過熱的警告聲日益高漲，我們要如何解讀這種情形？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。