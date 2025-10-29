聽新聞
勞動部：減班休息薪資差額補貼 線上申請更快速
因應國際經貿情勢影響，勞動部推動「僱用安定措施」，九大行業減班休息勞工可申請薪資差額補貼，最高補助薪資差額70%。申請方式除了以紙本，向工作所在地的該署所屬分署提出外，也可以運用「台灣就業通」網站線上申辦功能提出申請。
勞動部勞動力發展署表示，屬受僱於九大行業的減班休息勞工，可以自行提出薪資差額補貼的申請，也可以由雇主代為申請。
九大行業包括：食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業。
勞發署說明，只要在「僱用安定措施」公告辦理期間（2025年8月1日至2026年1月31日）有與雇主協議實施減班休息達30日以上，經地方勞政機關列冊通報的勞工，就可以依規定申領薪資差額補貼，最高補助薪資差額70%。
勞發署表示，申請方式除了以紙本，向工作所在地的該署所屬分署提出外，也可以運用「台灣就業通」網站線上申辦功能提出申請，只要三步驟就可隨時輕鬆完成，全程申辦免臨櫃：
1.透過「台灣就業通」網站僱用安定措施專區註冊會員。
2.填寫薪資補貼申請書。
3.上傳身分證或居留證明、當期薪資證明、金融機構存摺影本。
勞發署提到，勞工如果想知道自己是不是「僱用安定措施」公告適用的九大行業，可向事業單位確認就業保險投保證號所登載的行業別，或透過經濟部產業發展署「工廠公示資料查詢系統」查詢工廠登記的行業別，或財政部「稅籍登記資料公示查詢」查詢稅籍登記的行業別。
另外，這次公告適用的九大行業，是以事業單位在公告生效日（2025年8月1日）時登載的行業別資料為準，如果是公告生效後才新設立的事業單位，則以該事業單位設立時的行業別資料為準。
