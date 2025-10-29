聽新聞
0:00 / 0:00
AI需求熱潮大搶電 台灣夠電？龔明鑫說滿足一條件就夠
美國AI科技大廠展開搶電大戰，同樣致力發展AI產業的台灣，電力是否足夠？經濟部長龔明鑫表示，台電評估電力需求已把2032年以前發展AI算力所需的電力計入，只要規畫中的電廠都能如期如質上線的話，就沒有問題。
AI被稱為是吃電怪獸，要發展AI非有足夠的電力不可，但台灣穩定供電的能力，常遭質疑。龔明鑫29日表示，經濟部已把2032年以前公部門、私部門發展AI算力所需電力估算出來，「希望所有的電廠，尤其是天然氣發電廠，可以如期如質上線的話」，供電大概就沒有問題。他同時表示，2032年之後的電力供需，也會持續做更長遠的布局。
經濟部每年都會公布全國電力資源供需報告，經濟部強調，在評估未來用電需求時，已納入重大AI新興產業投資發展等因素，並依此進行電源開發規劃，可因應產業未來用電需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言