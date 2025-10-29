AI需求熱潮大搶電 台灣夠電？龔明鑫說滿足一條件就夠

美國AI科技大廠展開搶電大戰，同樣致力發展AI產業的台灣，電力是否足夠？經濟部長龔明鑫表示，台電評估電力需求已把2032年以前發展AI算力所需的電力計入，只要規畫中的電廠都能如期如質上線的話，就沒有問題。

AI被稱為是吃電怪獸，要發展AI非有足夠的電力不可，但台灣穩定供電的能力，常遭質疑。龔明鑫29日表示，經濟部已把2032年以前公部門、私部門發展AI算力所需電力估算出來，「希望所有的電廠，尤其是天然氣發電廠，可以如期如質上線的話」，供電大概就沒有問題。他同時表示，2032年之後的電力供需，也會持續做更長遠的布局。

經濟部每年都會公布全國電力資源供需報告，經濟部強調，在評估未來用電需求時，已納入重大AI新興產業投資發展等因素，並依此進行電源開發規劃，可因應產業未來用電需求。