高鐵北延宜蘭綜合評估第四季送政院 目標2036年正式通車

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部鐵道局29日赴立法院交通委員會時指出，高鐵北延宜蘭案已於2025年8月通過環境影響評估大會審查，後續已啟動綜合規劃報行政院程序，預計將於2025年第4季送行政院審議，目標2036年正式通車。

鐵道局說明，高鐵延伸宜蘭路線自南港站延伸，沿途經南港、汐止、平溪、雙溪、貢寮等地，路線避開翡翠水庫集水區後進入宜蘭頭城，並於宜蘭縣政府東南側設置新站。全線長約60.6公里，其中南港站已預留約1公里尾軌路段，新建工程長約59.6公里。完工後，高鐵從南港直達宜蘭僅需20分鐘，可大幅縮短雙北與宜蘭間通勤與觀光時間。

鐵道局表示，該案自2020年展開可行性研究後，歷經多年環評與路線方案討論，最終獲環境部審查通過。目前綜合規劃報院作業同步進行中，期盼2025年底前完成行政程序，接續進入細部設計與用地取得階段，爭取在2036年如期完工啟用。

除北延宜蘭案外，鐵道局也說明高鐵延伸屏東進度。行政院已於2025年5月22日核定採「高雄方案」，未來將自左營站延伸至六塊厝站，全長約17.5公里。鐵道局於同年8月1日啟動環境影響評估作業，預計2026年完成綜合規劃審查，後續進入細部設計與施工階段。

在台鐵系統部分，花東地區鐵路雙軌電氣化計畫同步推進。該工程範圍自花蓮至知本站，全長約162.5公里，總經費456.27億元，計畫期程為2021年至2028年，目前部分路段已雙軌化。

鐵道局進一步指出，花東雙軌電氣化工程第一階段修正計畫經費將增至691.58億元，期程延長至2031年12月，分三階段推動：2027年12月台東至知本段通車、2029年12月光復至玉里及關山至山里段通車、2030年12月干城至壽豐及東里至關山段通車，相關修正案目前正由行政院審議中。

鐵道局強調，高鐵南北延伸與花東雙軌電氣化工程，均屬國家級重大建設，未來完成後可形成「一日生活圈」軸線，串聯東部與西部交通網，提升台灣整體運輸效率與區域發展動能。

鐵道 高鐵

