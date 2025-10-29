永豐金證券看第四季：美降息循環、2026年景氣成長樂觀

為協助台灣企業在國際資本市場增加能見度，永豐金證券10月攜手證券櫃買中心舉辦「Taiwan Corporate Day 2025」線上投資論壇，邀請七家具代表性的優質上市櫃公司參與。永豐金證券表示，美國啟動降息循環，為全球資金市場注入活水，加上科技產業持續創新，有利於資本市場緩步向上。

連續三日的線上論壇，吸引逾200位國內外機構投資人共襄盛舉。邀請上市櫃公司力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）、聖暉*（5536）等公司代表，透過線上簡報與互動交流，向海外投資人展示其企業營運成果與未來展望。永豐金證券表示，美降息有助緩解利率壓力與降低企業融資成本，加上科技產業持續創新，以及供應鏈重組效益顯現，美國景氣展望維持樂觀。台灣內需與出口雙引擎有望同步增溫，2026年經濟成長動能可期，為台灣資本市場注入正面信心。

當前全球處於前所未有的變動時代，美國總統川普上任後，地緣政治的緊張情勢未見顯著降溫，企業面臨的外部風險更日益複雜。永豐金證券總經理蘇威嘉致詞時表示，企業目前要了解，其自身價值不僅來自財務表現，還需涵蓋韌性、供應鏈彈性及對社會與環境的長期承諾，「這些核心指標，才是衡量企業是否具備『永續競爭力』的關鍵」。

永豐投顧經理張家恩於當天論壇，就「機構投資人議合之影響力」發表演講，談企業如何藉由ESG提升國際能見度與永續競爭力。她認為，今年上半年ESG聲量略受關稅影響，但在歐洲及亞太地區，永續投資仍蔚為風行。此外，她也談及「議合是雙向的」，永續投資人如提出議合，一般希望達到「自身投資理念、改善被投公司作為、提升資訊揭露透明度」三種目的。永豐金證券為協助企業與機構投資人深化溝通，推出「機構投資人議合」專業服務，扮演雙方橋樑角色，協助機構投資人善盡盡職治理責任，同時讓企業有效傳達ESG策略內涵。

「Taiwan Corporate Day 2025」系列講座談及多面向產業，包括：受惠AI大趨勢下的半導體與零組件相關供應鏈、生技醫療產業，都是未來具競爭力與投資價值的優質企業，提供與會者多元投資面向。永豐金證券表示，未來也將持續推動ESG議題與國際接軌，協助企業在永續發展與資本市場間，取得更大優勢。