產業失衡 學者：留意結構風險

聯合報／ 記者洪安怡／台北報導

國發會景氣對策信號歷經四個月的穩定綠燈後，九月亮出代表轉向的黃紅燈。中央大學經濟系教授邱俊榮說，主要受惠ＡＩ熱潮帶動出口強勁成長，帶動整體景氣回溫，不過傳統產業仍顯疲弱，產業結構過度集中於半導體與ＡＩ供應鏈，長期仍需留意結構性風險。

邱俊榮指出，ＡＩ伺服器、晶片與高效能運算產品需求持續爆發，ＡＩ相關產品未受美中關稅爭端顯著影響，全球需求仍供不應求，推升台灣出口表現亮眼，單月、單季與全年皆創新高，出口年增率維持兩位數成長，成為帶動景氣轉熱的關鍵動能，加上美國聯準會釋出降息訊號、資金面寬鬆，帶動股市走強、景氣指標同步上揚。

進一步觀察產業表現，邱俊榮說，景氣熱度主要集中在半導體與ＡＩ相關產業，傳統製造業表現則相對疲弱，呈現明顯分化。他坦言，傳產景氣低迷並非始於關稅政策，早在近年國際競爭加劇時已面臨壓力。以工具機為例，出口自二○一二年高峰以來大幅下滑，螺絲螺帽、石化等產業出口比重亦持續縮水，這次關稅衝擊僅讓問題更加顯現。邱俊榮認為，台灣出口過度集中於半導體與ＡＩ供應鏈，反映經濟發展結構「過度集中」的隱憂，長期仍需調整。

邱俊榮建議，未來政策應協助具潛力的傳產業者轉型升級，並釋放資源投入新興產業，最健康的景氣應該是各產業平均貢獻，而非靠少數科技業撐起整體成長。目前景氣燈號轉熱雖反映出口暢旺，但產業間差距擴大仍是隱憂，若能逐步改善結構失衡，台灣景氣才算真正穩健。

