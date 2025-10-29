聽新聞
林信義抵韓 代表團爭取會川普

聯合報／ 記者張文馨黃仲明／桃園機場-慶州連線報導
APEC經濟領袖會議我方領袖代表林信義昨抵南韓。記者張文馨／攝影
APEC經濟領袖會議我方領袖代表林信義昨抵南韓。記者張文馨／攝影

ＡＰＥＣ經濟領袖會議周五登場，我方領袖代表林信義昨抵達南韓說，近年來全球政經情勢變化很快，台灣能夠透過經濟發展的成功經驗，協同其他國家促成永續發展的目標。代表團成員表示，「跟川普總統，我們永遠在爭取跟他會面的可能性」。

林信義周五才參加領袖會議。我代表團成員表示，爭取安排更多的雙邊及非正式的會面，不排除與任何領袖代表互動的可能性，「跟川普總統，我們永遠在爭取跟他會面的可能性」。

面對媒體詢問是否會在ＡＰＥＣ期間會晤日本首相高市早苗，林信義只說「謝謝」。

林信義出發前在桃園機場指出，ＡＰＥＣ是個經貿多邊論壇，是代表團可以和其他會員國平等互動的重要場域，經濟領袖會議在現今經濟形勢多變的情況下，是非常難得可以出席的重要峰會。

林信義抵達南韓後，由ＡＰＥＣ資深官員主席尹盛渼接機，其專車車隊前後有警車護送，與其他經濟體代表同等待遇。

行政院政務委員兼經貿辦總談判代表楊珍妮也現身，準備參加明起兩天的部長級會議。我代表團成員表示，林信義或楊珍妮等人有機會跟不同國家的官員接觸，談的問題將相當廣泛，不排除自然而然聊到關稅議題的可能性。

楊珍妮此行是否會晤美國貿易代表葛里爾，備受外界關注。她昨天表示，還不確定，甚至不確定葛里爾會不會參加美方代表團；對等關稅談判的技術性磋商已經大致完成，現在是準備相關文件。

一名代表團成員表示，ＡＰＥＣ不是用來談判關稅的場合，不會在此跟美方討論關稅細節。

林信義說，他會利用此機會，完整傳達賴清德總統的主張，分享台灣在各領域的特色及優勢，包含半導體產業、ＡＩ、智慧醫療和中小企業的成功經驗，推銷台灣吸引投資，促進交流合作。

晚宴時，林信義透露，今年賴總統問他是否願意再度擔任領袖代表，他說「我已經七十多歲了」，賴總統回他，「九十多歲都代表了（指台積電創辦人張忠謀）。秘魯那麼遠你都沒問題，韓國這麼近」，林信義說，「這樣我就沒理由婉拒了」。

