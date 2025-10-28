與川普見面？ APEC台灣代表團：爭取各種可能性

2025年亞太經濟合作會議（APEC）登場，外界關注是否有助推進台美關稅談判進程。台灣代表團認為，APEC不是雙邊貿易談判的場合，但不排除「自然而然聊到這個議題」。對於是否可能和美國總統川普見面，代表團人士說，需要各種條件成熟，「當然我們盡力爭取各種可能性」。

2025年APEC領袖峰會10月31日至11月1日於韓國慶州登場，在此之前，還有雙部長會議（AMM），各國元首、政要齊聚。

值得注意的是，川普將「快閃」韓國，先後與韓國總統李在明、中國國家主席習近平會談。外界關注，台灣是否會爭取與川普會面，推進台美關稅談判進度。

台灣代表團回答，川普在韓國的行程很趕，見面需要各種條件成熟，「當然我們盡力爭取各種可能性」。

另外，媒體關切，APEC領袖峰會是10月31日舉行，台灣領袖代表林信義今天就抵達韓國，提前到訪是否有所規劃。

台灣代表團直言，今天晚上有歡迎晚宴，明天也有晚宴活動，今天到訪，能夠騰出更多時間，看看是否可安排更多雙邊及非正式會面；至於川普「我們永遠爭取跟他會面的可能性」。

除此之外，台灣今年雙部長年會代表為政務委員兼國科會主委吳誠文、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，國科會是科學園區的主管機關，吳誠文熟知台灣高科技產業的脈動與前瞻布局，楊珍妮則是行政院經貿談判辦公室總談判代表，正好是可討論如何以「台灣模式」投資美國的關鍵人物。

台灣代表團成員表示，台美關稅談判持續推進，並著重2課題，一是台美關稅談判爭取20%以下、稅率不疊加，並希望台灣在232調查能有優惠；第二，台灣在半導體或是相關產業合作，希望以「台灣模式」進行。雙方現在進行到文件交換的階段。

台灣代表團表示，儘管APEC是重要國際場合，但這是外交場合，而非雙邊談判場合，雙邊談判要2個團隊坐下來談，不是2人，這裡不是雙邊談判的場合，因此台美貿易談判較難出現突破性進展。

不過台灣代表團也說，各國雙部長或是領袖代表，會藉由APEC場邊進行對話，談的議題很廣，在此情況下，不能排除自然而然聊到關稅議題的可能性。

媒體詢問如何看待川習會，台灣代表團表示，台灣與美國持續就彼此關心議題交換意見，後續也會就這些議題，與美方保持互動。

至於美日韓外長三邊會談，代表團人士坦言，「台海問題必然是他們要談的」。

這位人士分析，在美日之間，台海及第一島鏈的和平穩定一直是他們很關心的議題，「相信應該不會有意外」；誰是整個區域裡面最重要的不穩定來源，相信大家都有共識。