我APEC代表團抵達南韓 台灣領袖代表林信義：將推銷台灣吸引投資

經濟日報／ 特派記者張文馨、記者黃仲明歐芯萌／台北－慶州連線報導
APEC峰會我方領袖代表林信義抵達南韓。 記者張文馨／攝影
亞太經濟合作經濟領袖會議將於10月31日至11月1日在南韓慶州召開。全球正籠罩在美國關稅的威力之下，台灣領袖代表林信義昨（28）日抵達南韓，他表示，全球政經情勢變化很快，特別是地緣政治變遷、供應鏈的重組、人口的變化及數位轉型所帶來的挑戰，林信義強調，台灣能夠透過經濟發展的成功經驗，對APEC區域發展作出貢獻，讓台灣在國際能見度不斷提升。

林信義出發前在桃園機場指出，APEC是個經貿多邊論壇，是代表團可以和其他會員國平等互動的重要場域，經濟領袖會議在現今經濟形勢多變的情況下，是非常難得可以出席的重要峰會。

林信義抵達南韓後，由APEC資深官員主席尹盛渼接機，其專車車隊前後有警車護送，與其他經濟體同等待遇。

林信義說，他會利用此機會，分享台灣在各領域的特色及優勢，尤其是半導體產業、AI、智慧醫療及中小企業領域經驗，以推銷台灣、吸引投資並促進交流合作，進一步提升台灣在APEC地位。

面對媒體詢問是否會在APEC期間會晤日本首相高市早苗，林信義只說「謝謝」；至於會不會在此行與美方代表談到關稅問題，林信義沒有回應。

APEC 南韓 關稅

