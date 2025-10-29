景氣趨熱 9月轉亮黃紅燈 三因素加溫經濟

國發會昨（28）日公布9月景氣對策信號綜合判斷分數為35分，較8月一舉增加4分，燈號由綠燈（穩定）轉呈黃紅燈（趨熱），顯示國內景氣持續升溫。

國發會經濟發展處長陳美菊指出，9月有三大因素帶動燈號轉熱，包含AI高效能運算與雲端服務仍供不應求、消費性電子新品上市的備貨效應，及美國聯準會（Fed）降息激勵台股所致。

針對即將啟動的普發現金政策，陳美菊預期，民眾多半會將1萬元用於旅遊與消費，儲蓄比例不高。加上年底耶誕與跨年假期，零售及餐飲等內需產業可望明顯受惠，效應可望於12月陸續顯現。她表示，第4季景氣期望「至少維持綠燈以上」，但金融市場風險仍須留意，目前股價處於高檔，後續波動將是觀察重點。

觀察九項構成項目，有三項燈號轉熱，包括股價指數、製造業銷售量及批發、零售餐飲業營業額，共挹注4分。其中，製造業銷售量指數由8.9％升至10.7％，轉呈紅燈；股價指數由10％升至15.2％，批發、零售及餐飲業營業額由1.9％升至7％，雙雙轉為黃紅燈。其餘六項燈號維持不變，包括工業生產指數、海關出口值及機械與電機設備進口值皆續呈紅燈；工業及服務業加班工時續呈黃紅燈；貨幣總計數M1B續呈黃藍燈，製造業營業氣候測驗點維持藍燈。

經回溯修正後，領先指標微幅上升，不含趨勢指數為100.22，月增0.07％；同時指標略為下滑至105.27，月減0.11％；落後指標為97.38，月增0.16％，整體顯示景氣仍延續成長態勢。

陳美菊表示，整體經濟仍維持向上走勢，AI需求持續擴增，帶動生產、出口與投資動能同步成長，半導體擴廠推升機械設備進口，加上工業及服務業工時增加，雖部分指標受政策影響出現波動，但整體勞動市場穩健，減班休息（俗稱無薪假）人數未見惡化，顯示景氣基礎仍具支撐力。