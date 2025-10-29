學者：留意產業結構性風險

JP Morgan和三菱日聯金融集團等銀行團宣布聯手發行總額380億的美元債券，為和甲骨文（Oracle）相關的數據中心籌資，這是人工智慧（AI）基礎建設領域歷來最大發債規模。但10月14日，美國銀行（BofA）發布的10月全球基金經理人調查中，對人工智慧（AI）泡沫的擔憂首次成為投資人心中的首要關注，隨著近日華爾街對AI交易可能過熱的警告聲日益高漲，我們要如何解讀這種情形？

2025-10-29 06:00