學者：留意產業結構性風險
國發會景氣對策信號歷經四個月代表穩定的綠燈後，9月轉回趨熱的黃紅燈。中央大學經濟系教授邱俊榮分析，主要仍受惠於AI熱潮帶動出口強勁成長，帶動整體景氣回溫，不過傳統產業仍顯疲弱，產業結構過度集中於半導體與AI供應鏈，長期仍需留意結構性風險。
邱俊榮指出，AI伺服器、晶片與高效能運算產品需求持續爆發，AI相關產品未受美中關稅爭端顯著影響，全球需求仍供不應求，推升台灣出口表現亮眼，單月、單季皆創新高，出口年增率維持兩位數成長，成為帶動景氣轉熱的關鍵動能，再加上美國聯準會釋出降息訊號、資金面寬鬆，帶動股市走強、景氣指標同步上揚。
邱俊榮指出，景氣熱度主要集中半導體與AI相關產業，傳統製造業表現則相對疲弱，呈現明顯分化。邱俊榮坦言，傳產景氣低迷並非始於關稅政策，早在近年國際競爭加劇時已面臨壓力。
