林信義、楊珍妮有望在APEC場邊會晤美國官員？ 我代表團：持續爭取

APEC領袖代表林信義今抵達南韓慶州，行政院政務委員兼經貿辦總談判代表楊珍妮也現身，準備參加明起兩天的部長級會議。我代表團成員表示，林信義或楊珍妮等人有機會跟不同國家的官員接觸，談的問題將相當廣泛，不排除自然而然聊到關稅議題的可能性。

楊珍妮此行是否會晤美國貿易代表葛里爾，備受外界關注。她受訪表示，還不確定，她甚至不確定葛里爾會不會參加美方代表團；此外，對等關稅談判的技術性磋商已經大致完成，現在就是在準備相關文件。

我代表團成員指出，眼前對美關稅的兩項主要課題，分別為爭取對等關稅調降到20%以下且不疊加，同時爭取232關稅的優惠，雙方正在確認台美半導體合作的細節，以及交換文件。

一名代表團成員表示，APEC不是用來談判關稅的場合，且台美雙方的談判團隊並未全數到場，不會在此跟美方討論關稅細節。

美國總統川普明天上午將抵達慶州，中午在企業領袖峰會發表午餐演說，並與南韓總統李在明共進晚餐；川普預計後天會晤中國大陸國家主席習近平。

對此，我代表團成員表示，台灣在過去這段時間內，都與美方針對各種情勢發展保持密切聯繫，雙方也就區域情勢等彼此關心的議題持續交換意見。

至於在APEC場邊與美方的互動規畫，他說，向來都是在事後與美方協調，才會釋出相關訊息，無法事先透露。

林信義今天抵達，要到周五才參加領袖會議。我代表團成員表示，爭取安排更多的雙邊以及非正式的會面，不排除與任何領袖代表互動的可能性，這都是自然而然發生；此外，「跟川普總統，我們永遠在爭取跟他會面的可能性」，若有也要事後才能說明。