美國關稅揮之不去 林信義抵南韓推銷台灣經發成功經驗

APEC經濟領袖會議周五登場，全球都籠罩在美國關稅的威力之下。我方領袖代表林信義今抵達南韓說，近年來全球政經情勢變化很快，可能一覺醒來就不一樣，特別是地緣政治變遷、供應鏈的重組、人口的變化以及數位轉型所帶來的挑戰，更凸顯公私協力尋求解決之道的急迫性；台灣能夠透過經濟發展的成功經驗，協同其他國家促成永續發展的目標。

林信義說，APEC是經貿議題的多邊論壇，也是我國跟其他代表團能平等互動的重要場域；他會利用此機會，完整傳達賴總統的主張，分享台灣在各領域的特色及優勢，包含半導體產業、AI、智慧醫療和中小企業的成功經驗，推銷台灣吸引投資，促進交流合作，進一步提升台灣在APEC地位。

林信義去年代表賴清德總統出席在秘魯舉行的APEC峰會，今年再度肩負重任，他抵達南韓後，由APEC資深官員主席尹盛渼接機，其專車車隊前後有警車護送，與其他經濟體同等待遇。

林信義在飯店大廳剪短接受僑胞歡迎後，擺擺手沒有多說話，媒體詢問林信義是否會在APEC期間會晤日本首相高市早苗，林信義只說了「謝謝」，至於會不會在此行與美方代表談到關稅問題，林信義沒有回應。

在晚宴時，林信義透露，今年賴總統再次問他是否願意再度擔任領袖代表，他當時告訴賴「我已經七十多歲了」，賴總統回覆他，「九十多歲都代表了（指台積電創辦人張忠謀）。秘魯那麼遠你都沒問題，韓國這麼近⋯⋯」，林信義說，「這樣我就沒理由婉拒了」。

林信義以變動中的全球政經局勢勉勵外交及經貿官員，我駐南韓代表丘高偉也在致詞時提到，隨著全球貿易秩序轉型及供應鏈重整，強化韌性並推動區域合作，建立永續繁榮的亞太地區，是APEC經濟體共同目標。