威宏柬埔寨廠第4季良率回升 明年第1季提前滿單

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）28日表示，柬埔寨宏盛廠目前良率已回復到九成，精品女包出貨一切正常，另隨明年世足賽接近，輕奢品牌、運動包袋市場需求動能強勁，目前訂單能見度直達明年，且第1季已提前滿單。

威宏前三季合併營收58.98億元、年減6.6%，主要受先前泰柬衝突，導致泰國廠柬籍熟手車工流失影響。公司正積極尋回優秀熟手，並招募多國籍勞工因應，後續生產與出貨效率將隨經驗累積逐步改善。

威宏不諱言，今年對威宏來說是處於調整期，明年將回復成長走勢；目前除了宏盛廠良率已達九成之外，泰國廠良率也回升到六成以上。法人估，第4季營運約與去年同期持平，全年營收可能較去年略為下滑。

在運動事業群方面，根據美國高爾夫基金會（NGF）預估，今年高爾夫球產業與參與人數仍呈現成長趨勢，其中又以年輕世代及女性參加比例穩定增長，整體產業呈現溫和成長。

威宏指出，新興群體對高爾夫球袋的偏好，更注重設計時尚及功能性，使國際品牌客戶開發更多元化產品。而越南德御具備成熟的包袋生產製程，對訂單掌握度較高，目前產能已達滿載，正積極規劃承租新廠房，以滿足龐大的訂單需求。

威宏積極布局東南亞地區多年，地緣政治不穩，加速國際知名終端品牌客戶轉出原有在中國大陸生產的訂單，威宏可享的轉單紅利更為明顯，截至第3季末，東南亞營收比重已提升至約75%。

其中，柬埔寨為集團最大生產吞吐轉運調度中心，受惠美系客戶改版女包推出在即，推升柬埔寨宏盛廠訂單能見度直達明年上半年，第1季提前滿單。

展望未來，隨著第4季步入消費旺季，加上明年史上最大規模的世足賽舉辦在即，帶動輕奢、運動兩大事業群客戶下單力道更趨積極，多數廠區產能已出現供不應求，明年第1季營運看俏。