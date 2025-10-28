APEC在即 林信義赴韓：台灣國際地位提高、外交人員做先鋒

快訊

中央社／ 慶州28日電

2025年APEC領袖會議31日將在韓國慶州舉行，領袖代表林信義今天飛抵韓國，他出席代表處歡迎晚宴時表示，近年全球局勢變化快速，特別是地緣政治、供應鏈重組以及數位轉型帶來的挑戰。台灣的國際地位日益提高，台灣要走向國際，每位外交人員都是先鋒、也是代言人。

林信義晚間出席駐韓代表丘高偉歡迎晚宴，他致詞表示，今天的出席者包括從台灣出發的代表團成員以及駐外工作同仁，都是自己人，大家都肩負國家交付的任務。

林信義表示，外交工作責任很大，外交人員駐外生活也很辛苦。工作上，需要對駐在國政經情勢保持高度敏銳，隨時回報，並執行被交付的責任。同時，要與家人努力克服生活、孩子就學等大大小小困難，好不容易安頓下來，又要遇到輪調派遣。但「凡走過必留下痕跡，凡經歷過的，都要得到收穫」。

林信義說，台灣近年來國際地位日益提高，台灣要走向國際，每位外交人員都是先鋒、也是代言人。他勉勵外交人員把握駐外或國際交流機會，盡可能深入了解當地文化、結交當地友人。

他表示，國與國之間的關係絕大部分建立在共同利益上，也有少部分國家建立在價值觀與意識型態上，這與交朋友的道理相同，值得深交的朋友不必多，不過要深交，就要建立在價值觀之上，也要搏感情；有了深刻情誼，就有信任，事情就容易成功。

面對動盪的國際政經局勢，林信義說，近年全球局勢變化快速，特別是地緣政治、供應鏈重組、人口變化以及數位轉型帶來的挑戰，凸顯公私部門、企業團體，必須共同合作面對，尋求解決之道。

林信義強調，在此變局中，台灣靠著經濟發展的成功經驗及優勢能力，在APEC扮演舉足輕重角色，與成員共同促成普惠、永續、創新成長的共榮目標。

