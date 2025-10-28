快訊

IG滑到寶寶「性別趴」主角竟是老公和小三 人妻看完影片氣炸

趙露思「零賠償解約」成功脫身！17億違約金全免 新東家2大條件曝光

流感疫情連三周緩降…上周仍增13死 羅一鈞估「這時」再現高峰

林信義抵韓：台灣積極參與APEC 貢獻區域發展

中央社／ 台北28日電

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會10月底於韓國慶州登場，台灣領袖代表林信義今天搭乘專機飛抵韓國釜山金海機場，他在歡迎晚宴表示，台灣積極參與，讓台灣在國際能見度不斷提升，也對APEC區域發展作出貢獻。

2025年APEC領袖峰會即將登場，林信義與女兒林玟萱今天搭乘專機飛抵韓國釜山金海機場，而後搭車前往下榻飯店，晚間出席駐韓代表丘高偉的歡迎晚宴。

林信義於晚宴致詞時表示，去年他代表總統賴清德出席在秘魯的APEC峰會，今年賴總統再一次問他，能不能代表出席韓國APEC領袖會議。

林信義說，本來想告訴賴總統他已經快80歲了，但擔心賴總統以「90歲都在去（意指台積電創辦人張忠謀）」為由，讓他沒辦法婉拒；或是「祕魯那麼遠你都沒問題，韓國這麼近」，因此他沒有辦法將拒絕說出口。

此言一出，現場笑聲連連，晚宴氣氛更加輕鬆。

隨後林信義表示，APEC是個經貿議題多邊論壇，也是台灣與其他APEC會員可以平等互動的重要場域，經濟領袖會議更是台灣在當前局勢下，難得能出席的峰會。

林信義表示，多年來，台灣積極參與，讓台灣在國際能見度不斷提升，也對APEC區域發展作出貢獻。

APEC 林信義

延伸閱讀

APEC企業領袖峰會登場 黃仁勳10月31日發表主題演說

APEC首亮相！折疊機市占遭華為超車 三星急推三折機今年開賣

APEC峰會將登場…考驗李在明外交手腕 美日關係、重啟北韓外交

川習會將登場 南韓APEC強化維安 紅旗N701運抵慶州

相關新聞

終止連4綠！9月景氣燈號亮黃紅燈 我國出口可望朝全年新高邁進

國發會28日發布景氣對策信號，較8月上修值31分增加4分，燈號由綠燈轉呈黃紅燈；其中，AI需求熱絡帶動相關供應鏈外銷動能...

美國關稅揮之不去 林信義抵南韓推銷台灣經發成功經驗

APEC經濟領袖會議周五登場，全球都籠罩在美國關稅的威力之下。我方領袖代表林信義今抵達南韓說，近年來全球政經情勢變化很快...

景氣燈號亮黃紅燈 邱俊榮：AI撐出口…傳產疲弱、結構調整壓力仍存

國發會景氣對策信號歷經四個月的綠燈後，終於在9月轉回偏熱的黃紅燈。中央大學經濟系教授邱俊榮分析，主要還是受惠於AI熱潮帶...

工研院眺望2026產業發展趨勢研討會 四大策略打造台灣量子產業生態系

工研院今（28）日舉辦「眺望2026產業發展趨勢研討會」，以「AI躍飛・量子啟航」為主軸，匯聚國內外產業專家與資深分析師...

台星新創高峰會登場 強強聯手盼擴大國際影響力

台灣新加坡新創高峰會今天在星國舉行，駐新加坡副代表吳文齡指出，台灣是科技大國，而新加坡擁有充沛資金環境，相信雙方合作是「...

投審會核准5投資案 僑外投資逾70億元、對外投資逾10億美元

經濟部投資審議會28日召開第25次會議，核准5件重大投資案，包括2件僑外投資及3件對外投資，投資總額分別為新台幣70億4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。