林信義抵韓：台灣積極參與APEC 貢獻區域發展

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會10月底於韓國慶州登場，台灣領袖代表林信義今天搭乘專機飛抵韓國釜山金海機場，他在歡迎晚宴表示，台灣積極參與，讓台灣在國際能見度不斷提升，也對APEC區域發展作出貢獻。

2025年APEC領袖峰會即將登場，林信義與女兒林玟萱今天搭乘專機飛抵韓國釜山金海機場，而後搭車前往下榻飯店，晚間出席駐韓代表丘高偉的歡迎晚宴。

林信義於晚宴致詞時表示，去年他代表總統賴清德出席在秘魯的APEC峰會，今年賴總統再一次問他，能不能代表出席韓國APEC領袖會議。

林信義說，本來想告訴賴總統他已經快80歲了，但擔心賴總統以「90歲都在去（意指台積電創辦人張忠謀）」為由，讓他沒辦法婉拒；或是「祕魯那麼遠你都沒問題，韓國這麼近」，因此他沒有辦法將拒絕說出口。

此言一出，現場笑聲連連，晚宴氣氛更加輕鬆。

隨後林信義表示，APEC是個經貿議題多邊論壇，也是台灣與其他APEC會員可以平等互動的重要場域，經濟領袖會議更是台灣在當前局勢下，難得能出席的峰會。

林信義表示，多年來，台灣積極參與，讓台灣在國際能見度不斷提升，也對APEC區域發展作出貢獻。