工研院眺望2026產業發展趨勢研討會 四大策略打造台灣量子產業生態系

工研院今（28）日舉辦「眺望2026產業發展趨勢研討會」，以「AI躍飛・量子啟航」為主軸，匯聚國內外產業專家與資深分析師，前瞻解析全球經濟與科技變化，共同探索台灣產業邁向高值化與永續發展的新路徑，今日活動以「無限量：量子百年 創新紀元」專刊發表揭開序幕，聚焦量子科技的全球趨勢與台灣潛在機會。

工研院院長張培仁在今日研討會擔任開幕致詞時表示，量子科技正加速從實驗室邁向產業應用，被視為繼人工智慧（AI）之後最具顛覆性的科技浪潮，根據麥肯錫預測，全球量子產業市場規模有望於2030年突破900億美元，成為各國爭相布局的戰略焦點，台灣面對這場攸關國際話語權與產業主導權的關鍵賽局，不能缺席。

論壇由工研院副總暨產業科技國際策略發展所所長林昭憲主持，經濟部產業技術司專門委員張明芳、法國駐台辦事處代表龍燁（Franck Paris）、英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley Jones）、以及荷蘭在台辦事處代表 浦樂施（Bas Pulles）等貴賓出席。

論壇特邀受到全球矚目的量子運算新創公司Quantinuum首席科學家Harry Buhrman發表專題演講。諾貝爾物理學獎得主Alain Aspect 教授也特別錄製一段致詞影片，強調量子科技對台灣乃至全球未來發展的重要性，並分享他對論壇的祝賀與肯定。

主題演講後，Buhrman與中研院特聘研究員兼量子電腦專題中心執行長陳啟東、鴻海研究院院長謝明修、IBM台灣技術長莊士逸等重量級與談人展開高峰對談。內容涵蓋技術突破、投資趨勢與應用落地等層面，從多角度剖析量子科技的發展路徑，並共同勾勒出台灣在量子與AI世代的整體戰略藍圖。

工研院產科國際所所長林昭憲指出，量子科技正成為繼AI之後引領全球的新一波戰略高地，結合半導體、AI與通訊技術，將重塑產業模式並驅動智慧社會發展。量子運算的進展不僅改變科技產業競局，更將滲透至能源、生醫、金融與資安等關鍵領域，帶動跨產業創新浪潮。面對這場全球競爭，台灣應善用半導體與ICT（資通訊科技）優勢，積極布局量子關鍵技術，強化跨域協作與國際鏈結，形塑涵蓋研發、人才、政策與應用的完整生態系。

專刊中亦提出四項策略建議，作為推動台灣量子產業生態系的發展方向。首先，在關鍵技術研發與應用創新上，應善用台灣在ICT與半導體產業的既有優勢，鎖定具備利基的核心技術，如量子晶片、控制系統與混合運算，並結合AI應用場域，打造從研發到市場落地的創新鏈；其次，透過國際合作與標準參與，鏈結美、歐、日等量子聯盟，與先進國家建立科研及供應鏈戰略夥伴關係，強化產學研對接機會。

第三，於量子科技治理與人才整備面向，建立完整的科技治理框架，涵蓋風險評估、數據主權與倫理準則，並強化法制與教育體系，培育跨域應用人才；最後，推動試驗場域建構與創新育成，設立量子研發與驗證平台，結合創新基金與新創資源，加速商業化，同時打造量子科技創業育成與新創投資生態系，促進研發成果轉化為產業動能。