APEC領袖代表林信義抵慶州 僑胞熱烈歡迎盼促交流

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會即將登場，台灣領袖代表林信義與女兒林玟萱今天搭乘專機飛抵韓國釜山金海機場，而後搭車前往下榻飯店，並受到當地僑胞熱烈歡迎，僑界期望台韓有更多交流；至於台灣是否規劃與美國日本雙邊會議，林信義僅揮手致意便離去，並未多談。

2025年APEC主辦國為韓國，重頭戲領袖峰會於古都慶州舉行。總統賴清德今年再度敦請總統府資政、台杉投資管理顧問公司董事長林信義代表出席，這也是他第3度擔任APEC領袖代表。

林信義與女兒林玟萱今天下午抵達釜山金海機場後，韓方由韓國APEC資深官員主席尹盛渼、慶尚北道副知事金學泓、韓國機場公社副社長李正基接機，並於韓國當地時間約下午4時到達下榻飯店。

韓國政府高規格對待APEC，今天林信義前往下榻飯店時，有前導警車開道、也有殿後警車，皆與其他經濟體同等待遇；同時大幅拉高安檢層級，除了於飯店大廳入口設置安檢門，代表車隊移動前半小時，進入飯店的坡道入口禁止車輛進入。

當地僑胞在林信義下榻飯店高舉紅布條列隊歡迎，慶州華僑協會會長鄭承禮請孫子及孫女身著韓服，獻花給林信義與林玟萱。

2名兒童可愛模樣，讓林信義笑開懷，以韓文回覆「謝謝」，並稱讚向他獻花的小女孩好漂亮。

不過媒體問及是否規劃與日本新任首相高市早苗會面，林信義僅回答「謝謝」，而後被追問，是否計劃與美國談關稅議題，林信義並未回答，揮手致意後離去。

鄭承禮受訪時表示，看到林信義來韓國非常高興，期待能夠促進更多台韓交流。