投審會核准5投資案 僑外投資逾70億元、對外投資逾10億美元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部投審會10月會議核准5投資案。圖／本報資料照片
經濟部投審會10月會議核准5投資案。圖／本報資料照片

經濟部投資審議會28日召開第25次會議，核准5件重大投資案，包括2件僑外投資及3件對外投資，投資總額分別為新台幣70億4015萬元及10億7943萬美元。

在僑外投資部分，美商高通透過全資子公司以1億3500萬美元收購台灣多方科技公司，主要從事視訊處理系統積體電路的設計與研發。同時，美商LAM RESEARCH CORPORATION以新台幣29億3750萬元投資設立台灣科林技術公司，從事先進半導體晶片製程所需關鍵製造設備的技術研發、設計業務。

對外投資方面，仁寶電腦以7500萬美元對外投資設立美國COMPAL USA HOLDING INC.，再轉投資設立美國德州COMPAL USA TECHNOLOGY INC.，以發展北美伺服器產品業務。

富邦人壽以7000億韓元（約5億443萬美元）增資韓國富邦現代生命保險公司，經營人身保險業務。

此外，藥華醫藥公司以5億美元對外投資設立英屬維京群島PHARMAESSENTIA GLOBAL LTD.，從事管理運用資產以賺取利息、股利及其他財產收入等業務。

富邦人壽 保險 經濟部 藥華醫藥 仁寶

