終止連4綠！9月景氣燈號亮黃紅燈 我國出口可望朝全年新高邁進
國發會28日發布景氣對策信號，較8月上修值31分增加4分，燈號由綠燈轉呈黃紅燈；其中，AI需求熱絡帶動相關供應鏈外銷動能，致批發、零售及餐飲業營業額轉呈黃紅燈、製造業銷售量指數轉呈紅燈，股價指數則因台股走高，轉為黃紅燈。另經回溯修正後之領先指標微幅上升，同時指標僅略微下滑，顯示景氣仍延續成長態勢。
國發會指出，展望未來，隨著AI、高效能運算及雲端資料服務等需求持續上升，加以邁入歐美年終採購旺季，我國出口可望逐步朝向全年新高邁進；投資方面，AI商機帶動相關供應鏈廠商持續擴增先進製程產能，並吸引全球先進材料與設備、電力系統、智慧應用領域等外商投資臺灣，加上政府規劃AI新十大建設、協助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型等，均有利支撐國內投資動能。
