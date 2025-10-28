台星新創高峰會登場 強強聯手盼擴大國際影響力
台灣新加坡新創高峰會今天在星國舉行，駐新加坡副代表吳文齡指出，台灣是科技大國，而新加坡擁有充沛資金環境，相信雙方合作是「強強聯手」。亞洲台灣商會聯合總會青商會會長林奕丞指出，期盼擴大台灣新創在新加坡的影響力，進一步打國際戰。
新加坡科技創新週（SWITCH）明天將展開，許多新創領域人士將會到場，聚焦創新技術等科技應用議題。台灣新加坡新創高峰會（Tai-Sin Startup Summit）今天下午在新加坡率先登場，來自台灣與新加坡的創業者、投資人、產業代表及政府單位與會，探討科技趨勢、市場機會及跨境合作模式。
駐新加坡副代表吳文齡出席活動致詞並接受中央社訪問，他表示，台灣是科技大國，而新加坡擁有充沛的資金與完善的創新環境，並積極吸引東協及區域國家的人才與企業聚集尋找機會，結合台灣的科技發展實力與新加坡的平台優勢，相信雙方的合作將是「強強聯手」，能激發更多創新與商機。
吳文齡指出，今年是新加坡科技創新週（SWITCH）舉辦第10年，適逢新加坡建國60週年。活動邀集上百個國家的專業人士與會，台灣館也將有多家新創業者參展，展現台灣在創新領域的實力。
今天峰會焦點包括人工智慧在新創成長與創投趨勢中的角色、東協市場的區域機會，以及台灣新創與新加坡市場合作的發展潛力等議題。新加坡經濟發展局代表、新創品牌「台灣創業島」（Startup IslandTAIWAN）等單位人士亦與會。
亞洲台灣商會聯合總會青商會會長林奕丞表示，希望藉由這樣的活動，展現台灣企業與台商二代創新的能量，並凝聚亞洲各地台商的力量，一起學習與成長；這次邀請多家知名企業共襄盛舉，期盼藉此擴大台灣新創在新加坡的影響力，進一步打國際戰。
