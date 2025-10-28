數發部推產業AI化 媒合醫療照護與復健領域應用

數位發展部數位產業署今天在台南舉辦復健科技與智慧醫療產業AI化交流媒合會，數發部次長侯宜秀表示，台灣AI產業要落實產業應用，醫療照護及復健領域是值得推動方向。

「2025 DemoDay：復健科技與智慧醫療產業AI化交流媒合會」下午在國立成功大學創意基地C-Hub舉行，集結8家廠商展示介紹相關產品，包括團體運動軟體、多型態智慧照護輔助、科技體適能檢測系統、AI牙科影像辨識等軟硬體設備。

侯宜秀在開幕儀式致詞表示，在全世界AI產業競賽中，目前可看到美國在做最尖端模型創新，中國則非常認真急起直追，如果說美國是創新、中國是優化，那台灣要拚的應是落地應用，如何與百工百業做結合，針對特別的領域，結合AI技術與相關知識人才，做出真正讓大家能使用的應用方式。

侯宜秀表示，台灣的醫療照護及復健領域是非常值得推動方向，自從台灣推動人工智慧教育以來，主動加入學習的醫師人數非常多，著墨也很深，今天參展廠商展現不少領域知識與AI技術結合成果，已經有了很好的起點。

她說，AI技術將不斷演化，數發部希望能把大家都揪在一起，廠商能愈早對接使用者，就能愈早了解市場需求，政府再輔助廠商優化產品，隨時做調整，共同持續在醫療照護及復健領域方面努力。