勞動部強化ESG治理 表揚14家勞動力永續企業

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
職安署副署長李文進與獲獎企業代表合影。圖／職安署提供
勞動部職業安全衛生署倡議企業重視並實踐職場健康與安全，引領企業強化ESG治理、展現健康勞動力成果，28日在政大公企中心國際會議廳舉辦「114年度健康勞動力永續領航企業」頒獎典禮暨成果分享會。

職安署副署長李文進頒獎予14家表現卓越的企業，並期勉獲獎企業發揮典範表率，帶動更多產業與供應鏈，共同推動職場健康安全永續發展。

李文進致詞時表示，今年是第三屆舉辦「健康勞動力永續領航企業」選拔，計50家企業報名參選，經過初、複及決審三階段評審，評選出八家大型企業獲選為典範獎及六家中小企業獲選為新興楷模獎。

他提到，近兩年訪查及主動評比發現，企業不僅在事故預防與風險管控投入更多努力並展現成果，也將「以人為本」的理念融入公司治理的文化中。企業不再只是符合法規要求，而是邁向優於法規，重視勞工身、心、靈的福祉，並主動將影響力擴及供應鏈管理，建立安全與關懷的企業文化。

李文進強調，健康勞動力是企業永續競爭力的關鍵，期望透過表揚績優企業機制，鼓勵企業由高階主管帶頭，將職場健康安全與員工幸福感成為企業文化核心。

會中，職安署發布最新「我國職場健康與安全績效基線調查」重點，透過分析超過1,800家企業永續報告書，發現近九成企業將OHS列為重大議題，已有76%企業依據GRI 403指標揭露具體績效，顯見推動及鼓勵機制已見成效。

本次活動特別邀請台灣證券交易所進行專題演講，分享職場健康安全如何與ESG治理接軌，成為公司治理與永續管理的重要基礎；同時亦邀請四家不同規模的績優企業代表分享成果與經驗，展現我國企業推動健康勞動力的多元作為。

包括陽明海運股份有限公司（2609）展現性別友善與智慧航運創新應用，強化遠距健康照護與留才制度；上銀科技股份有限公司（2049）由高階主管帶領全員推動永續，結合數位化管理系統打造健康供應鏈。

優達科技股份有限公司以零職災與高額健康投資落實全齡友善，與透過OHS自我評量，推動安全健康文化；太平洋醫材股份有限公司（4126）透過明確KPI，展現高層承諾，將健康安全管理延伸至承攬商與供應鏈，充分體現企業在健康勞動力推動上的實質成果。

職安署表示，本次企業分享成果將公開於官網「職場永續健康與安全SDGs專區」，未來將持續更新《GRI 403職場永續健康與安全SDGs揭露實務建議指南》，提供相關績效指標與實際案例，引導企業將職場健康與安全納入公司治理核心，讓健康勞動力成為台灣企業長期競爭力的重要基礎。

