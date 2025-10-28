勞動部輔導1,900家企業 打造中高齡幸福職場

勞動部為協助企業穩定留用並積極進用中高齡及高齡人力，特別推動「中高齡者及高齡者企業輔導服務」，由產、官、學界組成企業諮詢輔導團，提供人力資源、勞工安全衛生以及中高齡職務再設計等多面向專業諮詢與輔導，協助企業穩定僱用中高齡者及高齡者，打造友善職場。

勞動部「中高齡者及高齡者企業輔導服務」近三年持續運用相關資源輔導事業單位，已成功輔導逾1,900家企業，其中位於台中、專注於精密線切割機研發的徠通科技股份有限公司，透過企業輔導服務，成功將多元友善措施深化為企業文化，成為友善職場的優良典範。

徠通科技以「對待、工作、生活三友善」為核心，將多元措施深植企業文化：

對待友善方面，透過確診關懷包及員工之間的感謝卡營造尊重包容的職場文化；生活友善方面，提供彈性工時及托育補助，打造工作與生活平衡的勞動環境；工作友善方面，積極運用職務再設計進行工作調整或是輔具購置，減輕員工身體負擔並提升效率。

憑藉多項友善職場措施，徠通科技榮獲2023年「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」及「職務再設計創意競賽」殊榮。

徠通科技經理林忠賢表示，公司以打造員工第二個家為願景，積極參與企業輔導，並申請勞動部職務再設計等補助，減輕企業負擔，更加速了職場升級。他們非常樂意分享這寶貴經驗，讓更多事業單位一起加入推動友善職場的行列。

勞動部表示，有許多像徠通科技這樣的優秀企業，願意主動擁抱改變，將中高齡勞動力視為寶貴資產。勞動部將持續透過輔導與補助，擔任企業最堅實的後盾，期盼藉由公私部門的緊密合作，共同打造一個世代共融、充滿活力的友善職場，歡迎更多企業響應免費企業輔導團服務。