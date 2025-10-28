快訊

閃兵藝人首位自首了！曾是Energy一員唐振剛「為犯錯深表懊悔」

MLB／大谷翔平近4戰6轟 瘋狂個人秀躍居季後賽雙冠王

勞動部輔導1,900家企業 打造中高齡幸福職場

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部為協助企業穩定留用並積極進用中高齡及高齡人力，特別推動「中高齡者及高齡者企業輔導服務」。圖／聯合報系資料照片
勞動部為協助企業穩定留用並積極進用中高齡及高齡人力，特別推動「中高齡者及高齡者企業輔導服務」。圖／聯合報系資料照片

勞動部為協助企業穩定留用並積極進用中高齡及高齡人力，特別推動「中高齡者及高齡者企業輔導服務」，由產、官、學界組成企業諮詢輔導團，提供人力資源、勞工安全衛生以及中高齡職務再設計等多面向專業諮詢與輔導，協助企業穩定僱用中高齡者及高齡者，打造友善職場

勞動部「中高齡者及高齡者企業輔導服務」近三年持續運用相關資源輔導事業單位，已成功輔導逾1,900家企業，其中位於台中、專注於精密線切割機研發的徠通科技股份有限公司，透過企業輔導服務，成功將多元友善措施深化為企業文化，成為友善職場的優良典範。

徠通科技以「對待、工作、生活三友善」為核心，將多元措施深植企業文化：

對待友善方面，透過確診關懷包及員工之間的感謝卡營造尊重包容的職場文化；生活友善方面，提供彈性工時及托育補助，打造工作與生活平衡的勞動環境；工作友善方面，積極運用職務再設計進行工作調整或是輔具購置，減輕員工身體負擔並提升效率。

憑藉多項友善職場措施，徠通科技榮獲2023年「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」及「職務再設計創意競賽」殊榮。

徠通科技經理林忠賢表示，公司以打造員工第二個家為願景，積極參與企業輔導，並申請勞動部職務再設計等補助，減輕企業負擔，更加速了職場升級。他們非常樂意分享這寶貴經驗，讓更多事業單位一起加入推動友善職場的行列。

勞動部表示，有許多像徠通科技這樣的優秀企業，願意主動擁抱改變，將中高齡勞動力視為寶貴資產。勞動部將持續透過輔導與補助，擔任企業最堅實的後盾，期盼藉由公私部門的緊密合作，共同打造一個世代共融、充滿活力的友善職場，歡迎更多企業響應免費企業輔導團服務。

中高齡 職場 勞動部

延伸閱讀

勞保基金七年輸血5,170億元

影／空服員離世掀討論...工會批「請假制度未改」闖馬拉松喊訴求 周四轉戰勞動部抗議

勞部調查：勞工規畫退休年齡均為61.2歲、44%靠勞保給付及勞退

漁工遭施暴卻要賠錢 監委糾正澎湖縣勞動部

相關新聞

勞動部輔導1,900家企業 打造中高齡幸福職場

勞動部為協助企業穩定留用並積極進用中高齡及高齡人力，特別推動「中高齡者及高齡者企業輔導服務」，由產、官、學界組成企業諮詢...

AI成長動能帶動出口創高 葉俊顯：推動「AI新護國群山」

面對全球AI競賽白熱化，政府將全力強化台灣在全球AI產業供應鏈的關鍵地位。國家發展委員會主委葉俊顯28日在「2025 A...

蕭美琴：AI新十大建設、雙軸轉型 助產業因應挑戰

副總統蕭美琴28日接見「中華民國優良商人、優良外國駐台商務單位、優良外商、優良老店暨菁英老店當選人」。她表示，政府會持續...

APEC 代表團啟航 林信義盼推銷台灣、吸引投資

2025年度「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）即將...

影／APEC領袖代表林信義率團出訪 將分享台灣優勢吸引投資

2025亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議（領袖峰會）將於10月31日至11月1日在南韓慶州舉行，領袖代表林信義今...

過度依賴單一市場風險高 蕭美琴：多元分散布局 有助永續經濟成長

副總統蕭美琴日前接受「德國第一公共電視台」(ARD)「世界之鏡」（Weltspiegel）節目主播Tessniem Ka...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。