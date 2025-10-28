AI成長動能帶動出口創高 葉俊顯：推動「AI新護國群山」

面對全球AI競賽白熱化，政府將全力強化台灣在全球AI產業供應鏈的關鍵地位。國家發展委員會主委葉俊顯28日在「2025 AI物聯網大聯盟年會」致詞指出，AI已成為全球經濟發展的核心動能，也是影響國安與經濟前景的關鍵。台灣將把握AI浪潮契機，打造「AI新護國群山」，朝「科技智慧島」國家願景邁進。

葉俊顯指出，美國今年7月發布AI行動計畫，加速創新並鞏固全球領先地位。根據CV Insight報告，累計至今年第3季，全球創投資金有51%投入AI領域，規模突破1,510億美元，顯示AI已成全球經濟發展的重心。

他說，AI需求正帶動台灣出口與經濟成長。財政部統計顯示，今年累計至第3季出口突破4,526億美元，寫歷年新高，主因電子資通訊產品受AI需求帶動，年增率高達41.3%。政府將把握這波成長動能，推動「AI新式大建設」投入軟體應用服務、矽光子與量子技術、機器人、AI人才與資金等關鍵領域。

葉俊顯指出，AI物聯網大聯盟將帶動產官學研力量，共同打造具國際競爭力的AI產業生態系，並提出三大發展方向：第一，持續推動「亞洲‧矽谷互聯網產業大聯盟」平台，引領產業合作、打造創新應用，自105年成立以來，這個聯盟已完成281項智慧應用案例，並輸出至全球133項。

第二，推動聯盟轉型，聚焦AI與IoT整合，帶動AI全生態系的茁壯，強化基礎算力、軟體研發與智慧應用串聯，促進跨域合作與產業升級。第三，政府與產業攜手共創「AI新護國群山」。

他強調，政府將透過AI新十大建設，推動產業計畫，培育並延攬更多人才，運用國發基金挹注產業創新資源，政府是產業的堅強後盾，提升我國AI能力，打造「科技智慧島」。