蕭美琴：AI新十大建設、雙軸轉型 助產業因應挑戰

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照片
副總統蕭美琴28日接見「中華民國優良商人、優良外國駐台商務單位、優良外商、優良老店暨菁英老店當選人」。她表示，政府會持續支持台灣各行各業，除推動「AI新十大建設」、「雙軸轉型」政策，亦已提出一系列措施來協助產業因應關稅挑戰。

得獎代表一行包含協益飼料公司董事長黃麗英、聖克里斯多福及尼維斯駐台大使范東亞（Donya Francis）及郵船通運公司董事長渡會剛人等，由中華民國全國商業總會理事長許舒博率領，經濟部次長江文若陪同，前來總統府拜會蕭美琴。

蕭美琴致詞時指出，台灣商業環境不斷變化，獲獎企業在各項挑戰中展現堅韌與轉型的努力，歷經時代變遷、社會結構轉化及內外挑戰仍屹立不搖，深獲消費者信任，也持續以品質與服務因應變局成長茁壯。

蕭美琴表示，台灣面臨內外諸多挑戰；外部方面，全世界正面臨關稅及地緣政治、對岸產能過剩、低價競爭等挑戰；內部方面，則因人口結構變化而影響消費行為與勞動力市場；而近來非洲豬瘟所帶來的影響，也需要社會各界共同努力度過。

蕭美琴強調，政府會持續支持台灣各行各業，近期提出「AI 新十大建設」不僅針對科技業，更期望AI融入各產業領域，提升效能。鼓勵台商回台投資計畫，目前也已獲致成果。為了因應氣候變遷與數位化的挑戰，也推動「雙軸轉型」政策，協助產業在淨零轉型與AI數位化方面持續發展。

蕭美琴表示，針對近期關稅等外部衝擊，經濟部及相關部會已提出一系列措施，協助產業與就業安定，加強國際行銷及市場開拓。期盼透過相關政策，讓台灣產業與品牌在變動的國際局勢中持續穩健發展。

此外，本屆金商獎有許多外商公司獲獎，長期看好並投資台灣，將台灣列為全球擴張計畫中的優先地區，展現對台灣經濟的信心。為此蕭美琴也特別致上謝意，感謝國際友人以實際行動支持台灣。

她說，許多台商加碼投資台灣，是因為台灣的人才、創新能量、投資環境及政策支持，使台灣成為全球布局的重要據點。台灣出口屢創新高、股市表現亮眼，部分產業持續在全球市場中擴張，對台灣品牌的信任也將帶動產業發展。

蕭美琴 AI 台商 關稅 許舒博

