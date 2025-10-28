APEC 代表團啟航 林信義盼推銷台灣、吸引投資

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
2025亞太經濟合作會議經濟領袖會議將於10月31日至11月1日在南韓慶州舉行，領袖代表林信義出訪前在桃機國賓門發表談話。記者黃仲明／攝影
2025亞太經濟合作會議經濟領袖會議將於10月31日至11月1日在南韓慶州舉行，領袖代表林信義出訪前在桃機國賓門發表談話。記者黃仲明／攝影

2025年度「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）即將於10月31日至11月1日在韓國慶州召開。我國領袖代表林信義28日上午啟程前往韓國，並在登機前發表談話。他表示，此行期盼推銷台灣、吸引投資並促進交流合作，進一步提升台灣在APEC的地位。

包括國安會秘書長吳釗燮、外交部次長葛葆萱等均到場送機。

林信義致詞時表示，很榮幸再次接受賴清德總統的託付，前往韓國慶州出席今年「APEC經濟領袖會議」。

他指出，APEC是一個經貿多邊論壇，也是我國代表團可以與其他APEC會員平等互動的重要場域，經濟領袖會議更是在經濟情勢多變的情況下，難得能出席的重要峰會。多年來透過積極參與，台灣也對APEC做出重要貢獻。

林信義提到，近來政經情勢多變，可能一覺醒來又不一樣了。特別是地緣經濟、人口變遷等，更凸顯公私部門及各企業或團體必須共同合作尋求解決之道的重要性及急迫性。

他表示，過去台灣在經濟方面所累積的經驗，以及長期所培養鍛鍊的優勢，足以在APEC扮演舉足輕重的角色，並協同其他APEC會員共同促成APEC均衡、普惠、永續及創新成長的目標。

林信義強調，此行也將向各APEC會員及企業代表完整說明賴總統希望傳達的主張，分享我國在各個領域的特色和優勢，尤其是半導體產業、人工智慧、智慧醫療及中小企業領域的經驗，以推銷台灣、吸引投資並促進交流合作，進一步提升台灣在APEC的地位。

林信義表示，太平洋非常浩瀚廣大，去年在太平洋的右邊舉行APEC，今年在左邊，但是只要各會員體充分合作，距離不會是障礙、合作不會是困難。再次感謝大家前來為代表團打氣，大家的祝福對代表團具重要意義。

APEC

