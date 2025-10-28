康舒亮相國際淨零永續展 三大解決方案助企業邁向淨零未來

康舒（6282）將於29日登場的「2025台灣國際智慧能源週／台灣國際淨零永續展」中，以「能源運籌、再生循環」為主題，推出包含系統化節能、綠電媒合及太陽光電建置的三大能源解決方案，協助企業在節能、用能與創能三面向一次到位，展現康舒助力企業節能減碳與能源轉型的全方位整合能力。

面對全球淨零浪潮與台灣碳費即將開徵，企業能源轉型壓力倍增。康舒自2010年即全面推動ESG永續行動，長期投入節能、減碳與綠電等面向，連續十年榮獲「台灣企業永續獎」。多年來深耕電源與能源管理領域的經驗，讓康舒深知企業在推動能源轉型與減碳過程中所面臨的實際挑戰，並以多年累積的技術、工程與服務能量，發展出從「用電診斷、綠電採購到再生能源建置」的完整解決方案，成為企業邁向淨零轉型的最佳夥伴。

康舒的三大能源解決方案，針對企業在能源轉型中的不同階段量身打造。從系統化節能著手，透過能耗診斷、即時監控與可驗證的績效管理，協助企業掌握用電節奏並持續優化效率；在綠電媒合方面，康舒以遍布全台的太陽能案場確保供電穩定，並憑藉長期布局與多元合作基礎，串聯全台綠電供應來源，提供長短約、綠電團購等多元方案，滿足日益成長的綠電需求，降低企業導入綠電的不確定性與風險；而在太陽光電建置上，康舒具備多元案場設計與施工經驗，能針對不同地形與環境條件進行客製規劃，確保系統安全與發電效率，並提供完整維運服務，確保客戶案場穩定運行。

康舒科技新事業發展最高主管李忠憲表示，節能與減碳已成為企業競爭力的核心。康舒憑藉40餘年電源技術與能源管理經驗，從節電、綠電媒合到自建綠能，提供完整的一站式服務，協助企業穩健邁向淨零未來。我們不僅是能源方案的提供者，更是與企業並肩推動永續行動的夥伴。

康舒憑藉在電源技術、能源管理與再生能源整合的深厚基礎，持續以創新方案協助各產業夥伴強化能源韌性、落實減碳目標，推動企業邁向更高效、更永續的未來。