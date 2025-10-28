打造健康幸福職場 KPMG 安侯建業再獲「運動企業認證」肯定

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
KPMG安侯建業聯合會計師事務所獲得運動部頒發之「運動企業認證」殊榮，由總統府副秘書長何志偉（左）親自頒獎予人資長張純怡（右）。圖／KPMG安侯建業提供
KPMG安侯建業聯合會計師事務所致力打造身心健康、工作與生活平衡的職場環境，多年來積極推動多元運動與健康促進活動，今年再度榮獲運動部頒發之「運動企業認證」殊榮，展現企業在推動員工健康與幸福職場文化上的努力與成效。日前由KPMG安侯建業人資長張純怡代表出席「114年度運動企業認證授獎典禮」，由總統府副秘書長何志偉親自頒獎。

張純怡表示，同仁是KPMG安侯建業最重要的資產，除了在工作追求卓越的專業表現，我們更重視同仁的身心健康與生活品質，因此，事務所持續推動多項健康促進計畫，包括瑜珈、有氧運動等課程及健康講座，讓健康意識融入日常生活，培養充滿活力與向心力的團隊，共同打造幸福、優質的工作環境。

為鼓勵員工養成運動習慣，KPMG安侯建業支持同仁自主成立羽球、籃球、熱舞等運動社團，並提供經費補助，讓大家能在運動中釋放壓力、保持健康。同時，事務所也結合運動主題舉辦家庭日活動，邀請同仁與家人共同參與，不僅強化職場與家庭的連結，更營造出充滿活力與凝聚力的企業氛圍。

除了推廣健康生活，KPMG安侯建業也相當重視員工的工作與生活平衡，推行彈性工時制度及「Happy Friday」活動，包括電影院包場、下午茶時光與提早下班等貼心措施，讓同仁能更有效率地安排時間，並藉此放鬆身心、增進同事間情誼。

未來，KPMG安侯建業將持續推動並鼓勵同仁積極參與各項運動，以實際行動打造更健康、更有活力的幸福職場。

職場 瑜珈

相關新聞

影／APEC領袖代表林信義率團出訪 將分享台灣優勢吸引投資

2025亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議（領袖峰會）將於10月31日至11月1日在南韓慶州舉行，領袖代表林信義今...

過度依賴單一市場風險高 蕭美琴：多元分散布局 有助永續經濟成長

副總統蕭美琴日前接受「德國第一公共電視台」(ARD)「世界之鏡」（Weltspiegel）節目主播Tessniem Ka...

今年恐慘虧4億元 85度C撤出大陸市場是早晚的事？

大陸經濟復甦緩慢，加上競爭過於激烈，市場消費降級情況明顯，自疫情期間已經有不少台灣餐飲業者撤出大陸，繼八方雲集、瓦城等業者之後，在大陸耕耘已久的85度C，擁有400多間分店，日前宣布今年的關店數量將超過40家，意即在大陸的門店關掉逾十分之一。市場人士預言，85度C離開大陸市場，恐怕已經是時間早晚的問題。

撥補勞保法制化 立委聲聲催…藍綠皆有修法提案

勞保潛藏負債達13.5兆元，外界關切勞保財務永續。朝野立委力促政府撥補勞保法制化，掀修法大戰，國民黨立委王鴻薇近日提案修...

勞保基金七年輸血5,170億元

根據中央政府總預算報告，勞動部為減緩勞保基金財務壓力，2020至2026年七年間，撥補勞保基金預計將高達5,170億元，...

工時不足勞工 連三升

主計總處昨（27）日公布9月失業率3.38％，月減0.07個百分點，寫25年來同期最低，對等關稅影響仍待觀察。不過「工時...

