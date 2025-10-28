打造健康幸福職場 KPMG 安侯建業再獲「運動企業認證」肯定

KPMG安侯建業聯合會計師事務所致力打造身心健康、工作與生活平衡的職場環境，多年來積極推動多元運動與健康促進活動，今年再度榮獲運動部頒發之「運動企業認證」殊榮，展現企業在推動員工健康與幸福職場文化上的努力與成效。日前由KPMG安侯建業人資長張純怡代表出席「114年度運動企業認證授獎典禮」，由總統府副秘書長何志偉親自頒獎。

張純怡表示，同仁是KPMG安侯建業最重要的資產，除了在工作追求卓越的專業表現，我們更重視同仁的身心健康與生活品質，因此，事務所持續推動多項健康促進計畫，包括瑜珈、有氧運動等課程及健康講座，讓健康意識融入日常生活，培養充滿活力與向心力的團隊，共同打造幸福、優質的工作環境。

為鼓勵員工養成運動習慣，KPMG安侯建業支持同仁自主成立羽球、籃球、熱舞等運動社團，並提供經費補助，讓大家能在運動中釋放壓力、保持健康。同時，事務所也結合運動主題舉辦家庭日活動，邀請同仁與家人共同參與，不僅強化職場與家庭的連結，更營造出充滿活力與凝聚力的企業氛圍。

除了推廣健康生活，KPMG安侯建業也相當重視員工的工作與生活平衡，推行彈性工時制度及「Happy Friday」活動，包括電影院包場、下午茶時光與提早下班等貼心措施，讓同仁能更有效率地安排時間，並藉此放鬆身心、增進同事間情誼。

未來，KPMG安侯建業將持續推動並鼓勵同仁積極參與各項運動，以實際行動打造更健康、更有活力的幸福職場。