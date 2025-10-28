市場等待美中貿易與 Fed 決策信號 比特幣陷觀望盤

比特幣價格近日在11.3萬美元附近整理，波動明顯收斂。HOYA BIT加密貨幣交易所分析指出，市場正陷入雙重觀望氛圍，主要等待美中貿易談判進展與美聯準會（Fed）會議結果兩大關鍵事件。

HOYA BIT交易所表示，雖然近期傳出美中將延後加徵關稅並規劃高層會晤的消息，市場情緒一度轉趨樂觀，但整體仍僅屬「和平延期」，尚未形成明確協議。數據顯示，近來市場主力以短線抄底資金為主，長期機構投資人仍觀望不前，等待具體政策信號。

另一方面，Fed會議成為另一核心變數。市場普遍預期將降息25個基點，但投資人真正關注的焦點是是否同步宣布停止縮表（QT）。HOYA BIT指出，大型科技企業裁員加速，顯示就業市場可能持續轉弱，若失業率上升，Fed 為履行就業最大化使命，可能加速降息以支撐經濟，然而這也代表經濟放緩風險上升。

此外，ETF 資金動向反映出機構投資者的謹慎態度。HOYA BIT 指出，BTC 現貨 ETF 淨流入量持續低迷，而 ETH ETF 則呈現淨流出，顯示機構對加密資產的大規模佈局意願有限。

整體而言，比特幣短線缺乏機構買盤支撐，價格動能受制於宏觀不確定性，市場正在等待美聯準會決策與美中貿易局勢的最終明朗化信號。