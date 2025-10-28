Fed 將降息 富達國際上調美國公債和新興市場債至中立

富達國際指出，美國 9 月通貨膨脹數據出現放緩跡象，儘管年增率仍高於 2% 的目標，但核心商品與核心服務（如二手車、住房、租金）皆出現降溫跡象。市場預期，聯準會（Fed）在本周會議將再降息1碼（即0.25個百分點），同時激勵風險資產表現。

富達認為，美國國會預算協商仍陷僵局導致政府部門關閉，成為焦點議題，對財政健康進一步造成壓力。不過，美國經濟於部分領域中仍具韌性，部分指標依然展現強勁成長，因此富達對美債整體保持中立，且將美國公債上調為中立。

在投資等級債方面，全球投資等級債市場9月以來的利差收窄速度加快，此外，新債發行量上升，市場消息面也相對平靜。富達仍維持整體偏向防禦資產配置的立場，並傾向在市場表現出色時降低風險，預期信用利差走勢大致持平，維持在歷史低位的緊縮區間。

在非投資等級債市場，儘管利差仍維持在本次周期的低位水準，但非投資等級債價格持續上揚。富達分析，信用市場仍然保持韌性，企業把握歷史新低利率環境籌資，推動非投資等級債發行量創下新紀錄。利差收斂仍然是報酬的主要來源，但在利差收窄和評價面偏高的情況下，未來波動可能增加。

至於新興市場債，9月以來，強勢貨幣主權債表現優於公司債及當地貨幣債。富達指出，利差收緊與美國公債殖利率下滑，都為新興市場強勢貨幣債的表現提供支撐。此外，Fed的降息預期也推動當地貨幣債的表現。