Fed 將降息 富達國際上調美國公債和新興市場債至中立

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際指出，美國 9 月通貨膨脹數據出現放緩跡象，儘管年增率仍高於 2% 的目標，但核心商品與核心服務（如二手車、住房、租金）皆出現降溫跡象。市場預期，聯準會（Fed）在本周會議將再降息1碼（即0.25個百分點），同時激勵風險資產表現。

富達認為，美國國會預算協商仍陷僵局導致政府部門關閉，成為焦點議題，對財政健康進一步造成壓力。不過，美國經濟於部分領域中仍具韌性，部分指標依然展現強勁成長，因此富達對美債整體保持中立，且將美國公債上調為中立。

在投資等級債方面，全球投資等級債市場9月以來的利差收窄速度加快，此外，新債發行量上升，市場消息面也相對平靜。富達仍維持整體偏向防禦資產配置的立場，並傾向在市場表現出色時降低風險，預期信用利差走勢大致持平，維持在歷史低位的緊縮區間。

在非投資等級債市場，儘管利差仍維持在本次周期的低位水準，但非投資等級債價格持續上揚。富達分析，信用市場仍然保持韌性，企業把握歷史新低利率環境籌資，推動非投資等級債發行量創下新紀錄。利差收斂仍然是報酬的主要來源，但在利差收窄和評價面偏高的情況下，未來波動可能增加。

至於新興市場債，9月以來，強勢貨幣主權債表現優於公司債及當地貨幣債。富達指出，利差收緊與美國公債殖利率下滑，都為新興市場強勢貨幣債的表現提供支撐。此外，Fed的降息預期也推動當地貨幣債的表現。

美國公債 降息

相關新聞

影／APEC領袖代表林信義率團出訪 將分享台灣優勢吸引投資

2025亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議（領袖峰會）將於10月31日至11月1日在南韓慶州舉行，領袖代表林信義今...

過度依賴單一市場風險高 蕭美琴：多元分散布局 有助永續經濟成長

副總統蕭美琴日前接受「德國第一公共電視台」(ARD)「世界之鏡」（Weltspiegel）節目主播Tessniem Ka...

今年恐慘虧4億元 85度C撤出大陸市場是早晚的事？

大陸經濟復甦緩慢，加上競爭過於激烈，市場消費降級情況明顯，自疫情期間已經有不少台灣餐飲業者撤出大陸，繼八方雲集、瓦城等業者之後，在大陸耕耘已久的85度C，擁有400多間分店，日前宣布今年的關店數量將超過40家，意即在大陸的門店關掉逾十分之一。市場人士預言，85度C離開大陸市場，恐怕已經是時間早晚的問題。

撥補勞保法制化 立委聲聲催…藍綠皆有修法提案

勞保潛藏負債達13.5兆元，外界關切勞保財務永續。朝野立委力促政府撥補勞保法制化，掀修法大戰，國民黨立委王鴻薇近日提案修...

勞保基金七年輸血5,170億元

根據中央政府總預算報告，勞動部為減緩勞保基金財務壓力，2020至2026年七年間，撥補勞保基金預計將高達5,170億元，...

工時不足勞工 連三升

主計總處昨（27）日公布9月失業率3.38％，月減0.07個百分點，寫25年來同期最低，對等關稅影響仍待觀察。不過「工時...

