快訊

輝達選址生變？他曝北市府與新壽談判恐陷這風暴

Live／道奇藍鳥17局尚未分出勝負 大谷「雙響砲4長打4敬遠」

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

未來光電怎發展？經部：須避開環境敏感區位

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

近來太陽光電在各地引發質疑與爭議，環保團體發表聲明要求加嚴光電環評經濟部能源署表示，未來光電推動以屋頂優先、地面複合利用為主，設置時須依循相關法令規範與審查機制，均避開環境敏感區位。今年亦擴大推動具社會共識的屋頂型光電提供獎勵措施，鼓勵全民參與綠能轉型，地面型則持續與環境部合作，依科學數據、參考國際作法及國內各界社會共識意見修正環評標準，期盼光電發展能兼顧社會觀感與環境保護，朝向平衡永續的方向前進。

經濟部能源署表示，太陽光電推動以「屋頂優先」為原則，目前屋頂型光電占總量約64%。地面型光電則以土地複合利用為主，申設程序均有明確規範，並依「區域計畫法」、「非都市土地使用管制規則」、「環境影響評估法」、「水土保持法」等相關法規辦理，避開環境敏感區位，且於今年3月修正電業登記規則，規定申請籌設前須辦理「地方說明會」、明確「地方同意函」審查事項，保障民眾知的權利及地方政府意見，並透過跨部會合作平台，統一標準、強化監管及資訊透明，杜絕不法加速程序。

針對環團質疑屋頂型光電的鼓勵嚴重不足，經濟部能源署自今（2025）年起推動四年期「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，針對屋頂面積1,000平方公尺以下私有建築物，獎勵每瓩 3,000元，提升民眾設置誘因。未來符合一定條件之新建物亦須設置光電，逐步朝建築物淨零減碳方向推進，並擴大盤點公有建物屋頂，持續推動屋頂光電。

經濟部能源署強調，有關環保團體建議加強光電對環境影響之管理，為確保環境生態，已於去年與環境部共同修正環評規定，增加涉及環境敏感區位（例如國家公園、野生動物保護區等）、位於山坡地設置裝置容量2萬瓩以上或面積15公頃以上應實施環評。

因此針對環保團體訴求相關區位納入環評一事，包含國家公園、一級環境敏感區、山坡地等訴求亦皆已納入，其餘項目例如水庫水面等正與環境部啟動太陽光電環評標準修正作業等相關討論，以環境保護為標準，依科學數據、參考國際作法及國內社會共識進行研議，使相關法規修正符合產業需求、實務及社會期待。

經濟部能源署強調，推動再生能源是邁向淨零轉型的關鍵步驟，光電發展將持續秉持屋頂優先、避開敏感區為原則，透過跨部會協調與公私協力，共同打造安全、永續且具社會共識的綠能透明環境。

太陽光電 環評 經濟部

延伸閱讀

要求環境敏感區禁建、水面光電等應無條件環評 環團籲年底應完成立法

【重磅快評】擋光電又秒變代言人 郭國文真是太神奇了

涉光電案才起訴 前議長郭信良重劃案貪汙今二審大逆轉改判無罪

萊德光電11月上櫃

相關新聞

影／APEC領袖代表林信義率團出訪 將分享台灣優勢吸引投資

2025亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議（領袖峰會）將於10月31日至11月1日在南韓慶州舉行，領袖代表林信義今...

過度依賴單一市場風險高 蕭美琴：多元分散布局 有助永續經濟成長

副總統蕭美琴日前接受「德國第一公共電視台」(ARD)「世界之鏡」（Weltspiegel）節目主播Tessniem Ka...

今年恐慘虧4億元 85度C撤出大陸市場是早晚的事？

大陸經濟復甦緩慢，加上競爭過於激烈，市場消費降級情況明顯，自疫情期間已經有不少台灣餐飲業者撤出大陸，繼八方雲集、瓦城等業者之後，在大陸耕耘已久的85度C，擁有400多間分店，日前宣布今年的關店數量將超過40家，意即在大陸的門店關掉逾十分之一。市場人士預言，85度C離開大陸市場，恐怕已經是時間早晚的問題。

撥補勞保法制化 立委聲聲催…藍綠皆有修法提案

勞保潛藏負債達13.5兆元，外界關切勞保財務永續。朝野立委力促政府撥補勞保法制化，掀修法大戰，國民黨立委王鴻薇近日提案修...

勞保基金七年輸血5,170億元

根據中央政府總預算報告，勞動部為減緩勞保基金財務壓力，2020至2026年七年間，撥補勞保基金預計將高達5,170億元，...

工時不足勞工 連三升

主計總處昨（27）日公布9月失業率3.38％，月減0.07個百分點，寫25年來同期最低，對等關稅影響仍待觀察。不過「工時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。