影／APEC領袖代表林信義率團出訪 將分享台灣優勢吸引投資

2025亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議（領袖峰會）將於10月31日至11月1日在南韓慶州舉行，領袖代表林信義今天上午11時率團搭乘專機出訪，國安會秘書長吳釗燮、外交部常務次長葛葆萱等人到場送機。林信義在機場發表談話時表示，將分享說明台灣在每個領域的特色跟優勢，希望能夠推銷台灣、吸引投資、促進交流，進一步提升台灣在APEC的地位。

林信義指出，APEC是個經貿多邊論壇，是代表團可以和其他會員國平等互動的重要場域，經濟領袖會議在現今經濟形勢多變的情況下，是非常難得可以出席的重要峰會。台灣過去積極參加APEC會議也做出重要貢獻，近來政經情勢多變，可能一覺起來情勢又不一樣了，特別在區域經濟、人口變遷的變化非常多，更突顯了公私部門、企業團體要一起面對、合作找出解決之道的重要性跟急迫性。

林信義表示，過去台灣在經濟方面的表現，累積了很多經驗，特別是台灣長期所培養鍛鍊的優勢跟經驗，能夠在APEC扮演舉足輕重的角色，而且可以協同其他會員國，共同促進APEC的均衡、普惠、永續以及創新成長的共同目標。