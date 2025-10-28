過度依賴單一市場風險高 蕭美琴：多元分散布局 有助永續經濟成長

副總統蕭美琴日前接受「德國第一公共電視台」(ARD)「世界之鏡」（Weltspiegel）節目主播Tessniem Kadiri專訪，訪談內容於台灣時間27日播出。她提到，過度依賴單一且不穩定的市場風險極高，多元分散的布局，有助於永續且具實質意義的經濟成長，此經驗對其他國家極具參考價值。

有關中國大陸透過經濟協議利誘台灣，蕭美琴說，大陸自1990年代改革開放以來，許多台商透過投資和貿易尋求機會。近年來，中共政府卻利用貿易和經濟籌碼脅迫台灣人民。台灣人民普遍尊重自由貿易和全球市場規則，對多數台灣人而言，脅迫不應被視為「正常經濟關係」的一部分。

蕭美琴指出，近年來，許多台灣企業積極進行全球貿易布局，來因應中國日益艱困且具不確定性的經濟環境，特別是在威脅與非市場因素不斷增加之情況下，不可預測因素俱增。

談到歐洲，特別是德國，在政治經濟上為穩定印太地區所能發揮的作用。蕭美琴對於德國外交部長近期重申立場，強調台海和平與穩定的重要性，並反對使用武力改變現狀，表示感謝。

蕭美琴說，感謝德國政府在不同場合，無論是雙邊峰會、國際會議，甚至是G7等多邊場合，多次重申此立場。此為極為重要的態度，應持續展現，藉此讓北京清楚認知，台海的和平與穩定攸關全球利益。

在經濟方面，蕭美琴提及，德國是台灣非常重要的經濟夥伴，亦是台灣在歐洲最大的貿易夥伴之一，期待繼續深化台德雙邊夥伴關係。目前雙方在微電子領域已有廣泛合作，但隨著AI擴展和全球科技需求的增長，未來將有更多合作機會。

談到對德國企業的期望，蕭美琴表示，十多年前台灣超過80%的對外投資都流向中國大陸。然而，許多台灣企業亦意識到，過度依賴單一且不穩定的市場風險極高，因此，多元分散至關重要。

她指出，更重要的是，理念相近國家不僅應在尊重自由、民主和人權方面共享價值，也應在維護全球貿易體系方面展現一致立場，彼此加強合作。台灣自身的經驗也證明，多元分散的布局有助於永續且具實質意義的經濟成長，此經驗對其他國家也極具參考價值。

蕭美琴強調，台灣海峽是全球貿易、海運貿易的重要通道，也是維繫印太地區和平與穩定的關鍵樞紐。所有人都應關心區域的和平與穩定，同時重視全球經濟與供應鏈的安全與韌性，台灣在其中扮演極為關鍵的角色。因此，國際社會也應關注如何以公平與尊重的方式對待台灣。