美中貿易衝突降溫 新台幣盤中再升逾1角 觸及30.6元

大陸經濟復甦緩慢，加上競爭過於激烈，市場消費降級情況明顯，自疫情期間已經有不少台灣餐飲業者撤出大陸，繼八方雲集、瓦城等業者之後，在大陸耕耘已久的85度C，擁有400多間分店，日前宣布今年的關店數量將超過40家，意即在大陸的門店關掉逾十分之一。市場人士預言，85度C離開大陸市場，恐怕已經是時間早晚的問題。

2025-10-28 07:00