快訊

MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！寫119年來首見紀錄

閃兵藝人未來運勢？命理師點名陳柏霖最慘、這2人能谷底翻身

川普、高市早苗會談結束！2協議曝光 投資方案似未完全定案

美中貿易衝突降溫 新台幣盤中再升逾1角 觸及30.6元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台股早盤震盪，盤中再闖關2萬8千點；新台幣匯價今早以30.7元開盤，升值1.9分，開盤1小時左右也勁升逾1角，觸及30.6元。美中貿易衝突略見降溫，美元避險需求下滑。美元指數早盤回跌至98.66附近。

近期影響匯市波動因素包括:一、美總統川普表示，若本周四與中國國家主席習近平的會談順利，可能放棄針對中國是否違反其第一任期貿易協議的調查。

二、川普第二任期首次訪日，將與日本首相高市早苗會晤，聚焦貿易關稅、投資承諾、國防開支與區域安全等議題，台灣問題亦或為攻防重點。

三、中國未來五年國家經濟社會發展中期藍圖「十五五規劃」，對外釋出一定政策調整和柔性表態，其「擴大高水準對外開放」順位明顯提前，象徵中國對美國多次提出的市場准入、外資限制、知識產權等結構性改革要求有所回應。顯示中國有意展現與美國談判誠意，並以提升開放水準來促進中美經貿關係的穩定發展。

美國 川普

延伸閱讀

日公債殖利率上揚警報響！川普恐再施壓增軍費 高市早苗態度成焦點

圖表看時事／川普亞洲行各國外交大考驗！ 一圖看焦點議程、會晤對象

川習會前釋善意 川普擬取消對陸301調查 預告「幾乎同意」明年訪問大陸

日相今會美總統有三考驗 投資監督權、戰略合作等議題受關注

相關新聞

今年恐慘虧4億元 85度C撤出大陸市場是早晚的事？

大陸經濟復甦緩慢，加上競爭過於激烈，市場消費降級情況明顯，自疫情期間已經有不少台灣餐飲業者撤出大陸，繼八方雲集、瓦城等業者之後，在大陸耕耘已久的85度C，擁有400多間分店，日前宣布今年的關店數量將超過40家，意即在大陸的門店關掉逾十分之一。市場人士預言，85度C離開大陸市場，恐怕已經是時間早晚的問題。

撥補勞保法制化 立委聲聲催…藍綠皆有修法提案

勞保潛藏負債達13.5兆元，外界關切勞保財務永續。朝野立委力促政府撥補勞保法制化，掀修法大戰，國民黨立委王鴻薇近日提案修...

勞保基金七年輸血5,170億元

根據中央政府總預算報告，勞動部為減緩勞保基金財務壓力，2020至2026年七年間，撥補勞保基金預計將高達5,170億元，...

工時不足勞工 連三升

主計總處昨（27）日公布9月失業率3.38％，月減0.07個百分點，寫25年來同期最低，對等關稅影響仍待觀察。不過「工時...

關稅戰衝擊…工時不足12.9萬人 今年新高

主計總處昨發布最新就業數據，九月失業率降至百分之三點三八，但工時不足的就業人數（俗稱低度就業）增加八千人至十二點九萬人，...

2025台灣國際智慧能源周與台灣國際淨零永續展登場 打造淨零新格局

外貿協會（TAITRA）與SEMI旗下GESA綠能暨永續發展聯盟（Green Energy and Sustainabi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。