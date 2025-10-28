美中貿易衝突降溫 新台幣盤中再升逾1角 觸及30.6元
台股早盤震盪，盤中再闖關2萬8千點；新台幣匯價今早以30.7元開盤，升值1.9分，開盤1小時左右也勁升逾1角，觸及30.6元。美中貿易衝突略見降溫，美元避險需求下滑。美元指數早盤回跌至98.66附近。
近期影響匯市波動因素包括:一、美總統川普表示，若本周四與中國國家主席習近平的會談順利，可能放棄針對中國是否違反其第一任期貿易協議的調查。
二、川普第二任期首次訪日，將與日本首相高市早苗會晤，聚焦貿易關稅、投資承諾、國防開支與區域安全等議題，台灣問題亦或為攻防重點。
三、中國未來五年國家經濟社會發展中期藍圖「十五五規劃」，對外釋出一定政策調整和柔性表態，其「擴大高水準對外開放」順位明顯提前，象徵中國對美國多次提出的市場准入、外資限制、知識產權等結構性改革要求有所回應。顯示中國有意展現與美國談判誠意，並以提升開放水準來促進中美經貿關係的穩定發展。
